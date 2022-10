La Colombie-Britannique bat des records de chaleur et de sécheresse

Selon Environnement Canada, des records de chaleur et de sécheresse ont été battus à différents endroits de la Colombie-Britannique en septembre.

Vendredi, plus de 27 degrés Celsius étaient enregistrés à Abbotsford, dans une région sèche comme elle ne l’a jamais été. Après les inondations historiques de novembre dernier, la ville vient de traverser le mois de septembre le plus sec et chaud jamais enregistré, affirme Environnement Canada.

Les premières données de la station météorologique d’Abbotsford remontent à 1945 et jamais de telles mesures n'avaient été rapportées.

Même chose sur l’île de Vancouver, à Victoria, qui a connu le mois de septembre le plus chaud depuis 1941. L’intérieur de la province n’est pas épargné. À Williams Lake, il n’a jamais fait aussi chaud depuis 1961.

Des économies d’eau nécessaires

L’absence de pluie depuis plusieurs semaines force certaines régions, comme le Grand Vancouver, la côte Sunshine ou encore l’ouest de l’île de Vancouver, à passer au niveau 5 en matière de sécheresse, le plus haut niveau du classement.

Les restrictions entourant l’usage de l’eau sont d'ailleurs prolongées dans le Grand Vancouver. Jusqu’à fin octobre, les résidents ne peuvent notamment arroser leur pelouse qu’une fois par semaine, le matin.

Nous devons faire attention à l’eau que nous utilisons , demande simplement Malcom Brodie, président du comité de l'eau pour Metro Vancouver.

Sur la côte Sunshine, l'utilisation de l'eau à l'extérieur est limitée. (Archives) Photo : Ben Nelms / CBC

D’après la région, l’eau des réservoirs est encore à un niveau normal pour le début de l’automne, mais ce n’est pas le cas d’autres endroits, comme sur la côte Sunshine.

Fin septembre, un centre d’opérations d’urgence a d’ailleurs été activé dans cette région, pour coordonner les efforts d’approvisionnement en eau pour l’ensemble des communautés qui dépendent du système Chapman.

Entre Elphinstone et Secret Cove, en passant par Sechelt, le district régional de la côte Sunshine interdit aux résidents l’arrosage des jardins, potagers, fleurs et arbres ainsi que toute activité de nettoyage de cour, véhicule, bateau ou de remplissage de piscine ou de fontaines, sous peine d’amende.

De nombreuses régions de la province sont classées à un niveau sévère ou extrême de sécheresse. Photo : Radio-Canada

Nous assistons à de plus en plus de phénomènes météorologiques inattendus à cause des changements climatiques. Nous ne savons même pas quand la pluie sera de retour , indique Sav Dhaliwal, président du conseil d'administration de Metro Vancouver.

« Nous devons nous assurer que les ressources d’eau potable de nos réservoirs sont préservées jusqu’au retour de la pluie. » — Une citation de Sav Dhaliwal, président, conseil d'administration de Metro Vancouver

Selon Environnement Canada, les températures pourraient être au-dessus des normales de saison jusqu’au mois de décembre. Parallèlement, l’agence fédérale prévoit que le sud de la Colombie-Britannique recevra plus de précipitations que la normale d’ici la fin de l’année.