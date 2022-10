La police d’Edmonton aura droit à 7 millions de dollars de plus en 2023

Les débats précédant cette décision ont été houleux, au conseil municipal. Beaucoup trouvaient la formule de financement présentée complexe et opaque. Cela n'a pas empêché le conseil municipal d'approuver la hausse budgétaire du Service de police d'Edmonton (EPS) pour un an dans un vote à 9 voix contre 4.

Le montant de 7 millions de dollars provient d'une formule de financement qui s'appuie notamment sur des variables comme la croissance de la population et les facteurs inflationnistes. Elle prévoit aussi des politiques d'indexations à l'intérieur du budget de l' EPS pour financer l'organisation sur une période de quatre ans.

Le calcul mathématique a également pour but d’offrir de la prédictibilité aux contribuables et aux autorités quant au montant versé à la police, explique le maire d’Edmonton, Amarjeet Sohi.

Le maire reconnaît cependant que cette formule est plutôt difficile à comprendre. Je crois que la formule est très compliquée, nous devons la simplifier , a-t-il affirmé en mêlée de presse, vendredi à l’hôtel de ville. C’est l’argent des habitants d’Edmonton et ils ont besoin de savoir où il est dépensé.

C'est également l'avis du conseiller municipal Aaron Paquette, surtout dans un contexte où la population réclame un examen rigoureux du financement de la police.

C’est très clair qu’il y a encore beaucoup de questions sans réponse , note-t-il.

Aaron Paquette a toutefois voté en faveur de cette augmentation de 7 millions de dollars afin de permettre à la Ville de mieux étudier les rouages de cette nouvelle formule.

C’est peut-être un compromis malheureux pour tout le monde, mais c’est souvent le signe qu’il s’agit d’un bon compromis , estime-t-il.

Le côté alambiqué de cette formule de financement a poussé le conseil municipal à exiger un rapport d'analyse de son fonctionnement en 2023.

Cela va permettre à l’administration de revenir sur ses pas et de travailler davantage avec la Commission de police [d’Edmonton] et le Service de police de la Ville d’Edmonton pour alimenter nos discussions et peut-être regarder comment la simplifier , a indiqué Amarjeet Sohi.

Le rapport de l’administration devra aussi étudier une foule d’enjeux pour le conseil municipal. Par exemple, comment mesurer l’efficacité du budget de la police, comment déterminer si la police est responsable avec l’argent octroyé par la Ville ou pour comparer les formules de financement précédentes.

Une police coûteuse, selon un conseiller

Une des inquiétudes liées à la formule de financement de la police trouve son origine dans ses politiques d’indexation, déclare le conseiller municipal Michael Janz. Comment pouvons être efficaces avec notre argent quand nous avons une politique de [hausse de prix] construite à l’intérieur du budget?

D’après lui, 22 cents de chaque dollar d'impôts fonciers récoltés par Edmonton vont à la police.

Cette contribution explique, selon Michael Janz, pourquoi Edmonton paie plus pour sa police que des villes similaires, telles que Winnipeg ou Calgary. Je dis depuis des années que nous payons plus sans avoir plus. Nous devons nous interroger sur le pourquoi et essayer de comprendre comment être plus efficace pour obtenir plus de sécurité pour chaque dollar dépensé par les Edmontonniens.

Edmonton a déjà financé la police grâce à une formule de financement de 2016 à 2020. La Ville a néanmoins suspendu ce type de financement dans la foulée des manifestations du mouvement Black Lives Matter.

Un rapport présenté en 2021 offrait des pistes de solutions pour financer la police, notamment avec un modèle d’ensemble de service à l’instar des autres départements de la Ville. Le conseil municipal a toutefois opté pour le recours à une formule de financement dans une décision rendue le 22 juin.

Edmonton présentera son budget pour les quatre prochaines années cet automne.