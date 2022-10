Baisse d’inscriptions au Centre de formation de La Côte-de-Gaspé

Le directeur du centre de formation, Patrick Lefebvre, déplore cette situation qui, selon lui, risque de fragiliser l’offre de services et la rétention des enseignants qualifiés au sein de son établissement.

Ça fait quand même deux ou trois ans qu’on sent une baisse des inscriptions , précise M. Lefebvre.

« Mais cet automne, ce qui est spécial et qui n’était pas arrivé depuis longtemps, c’est qu’une cohorte en soins infirmiers qu’on n’a pas pu démarrer faute d’élèves et on attendait une quinzaine d’élèves […], alors on a dû reporter notre formation. » — Une citation de Patrick Lefebvre, directeur du Centre de formation de La Côte-de-Gaspé

Le programme Santé, assistance et soins infirmiers devait débuter au mois d’août, mais M. Lefebvre a été contraint de repousser la formation au mois d’octobre. Devant l’absence d’inscriptions qui persiste, le directeur explique qu’il devra même reporter le début de la formation en janvier.

Ça nous peine et ça nous touche, parce que les besoins sont criants et le CISSS de la Gaspésie travaille avec nous parce qu’ils ont des besoins énormes , affirme Patrick Lefebvre.

« Pour avoir parlé avec des directions d’autres centres de formation de régions excentrées du Québec, c’est une réalité qui touche beaucoup de monde dans des programmes qui normalement fonctionnaient à plein régime il y a quelques années. » — Une citation de Patrick Lefebvre, directeur du Centre de formation de La Côte-de-Gaspé

Les formations offertes généralement dans les centres de formation touchent souvent des secteurs où le manque de main-d’œuvre est important.

Si on donne l’exemple des soins infirmiers, de soudage-montage, d’électromécanique, de cuisine ; ce sont tous des programmes qui sont en forte demande [de main-d'œuvre] , explique M. Lefebvre.

En mode recrutement

Pour pallier le manque d’inscriptions, le Centre de formation de La Côte-de-Gaspé élabore plusieurs stratégies de recrutement.

Depuis quelques années, on a bien compris que le recrutement local n’était pas suffisant, poursuit Patrick Lefebvre. On a des incitatifs pour faire venir les gens, on donne accès à une résidence gratuitement.

Le centre de formation participe également à des salons de la formation et des salons de l’emploi, tout en recrutant à l’international.

On essaye de combler les effectifs, mais les besoins des entreprises demeurent et il faut garder ces gens-là aussi, et ça, c’est un autre défi , ajoute-t-il.

Selon M. Lefebvre, un travail conjoint entre les centres de formation et les entreprises, ainsi qu’une participation de ces dernières, doit être mis en œuvre pour rééquilibrer les inscriptions.

« Malgré la pénurie de main-d’œuvre, il doit y avoir une demande de compétences minimum pour engager quelqu’un et c’est avec nous qu’on doit faire affaire pour atteindre cette demande-là. » — Une citation de Patrick Lefebvre, directeur du Centre de formation de La Côte-de-Gaspé

La formation en entreprise et les partenariats avec un centre de formation pourraient également être une solution avantageuse à la fois pour les entreprises et pour les établissements de formation, selon Patrick Lefebvre.

Avec les informations d’Isabelle Lévesque