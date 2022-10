Covid-19 : des experts albertains appellent à la vigilance pour l’Action de grâce

Nous savons que cela est frustrant pour les Albertains qui utilisent ces informations pour mieux comprendre la propagation de la COVID-19 , a déclaré la médecin-hygiéniste en chef de l'Alberta, Deena Hinshaw, dans un message Twitter.

Nous restons déterminés à fournir des informations précises et factuelles, mais tant que le problème du flux de données n'est pas résolu, nous ne pouvons pas le faire , explique-t-elle.

Le ministre de la Santé de l'Alberta, Jason Copping, dit ignorer la cause à l'origine du «problème de flux de données», alors que la médecin-hygiéniste en chef de l'Alberta, Deena Hinshaw, affirme que les informations manquantes de cette semaine seront incluses dans la mise à jour du gouvernement mercredi prochain. Photo : Chris Schwarz/Government of Alberta, Jason Franson/The Canadian Press

Le ministre de la Santé Jason Copping dit ignorer la cause du problème, affirmant que son ministère a reçu un rapport indiquant que les chiffres n'étaient pas corrects .

J'ai bon espoir que nous serons en mesure de [...] corriger le problème dans les heures et les jours qui suivent , a-t-il affirmé.

Augmentation des hospitalisations

Selon Craig Jenne, professeur agrégé au département de microbiologie, d'immunologie et de maladies infectieuses de l'Université de Calgary, ce manque d'information n'est pas idéal à l'approche d'une longue fin de semaine, qui est traditionnellement suivie d'une recrudescence des cas de COVID-19.

« On nous demande de prendre des décisions personnelles [en matière de santé] basées sur des informations. Or, on ne nous donne pas ces informations », dit-il.

Le professeur agrégé au département de microbiologie, d'immunologie et de maladies infectieuses de l'Université de Calgary, Craig Jenne, invite les gens à rester à la maison et à éviter les rassemblements s'ils ressentent des symptômes la veille de la fête de l'Action de grâce. Photo : Radio-Canada / Jennifer Lee

Le nombre de personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 a considérablement augmenté selon la mise à jour de la semaine dernière. Les données présentées par Santé Alberta indiquent que 980 personnes étaient hospitalisées à cause du virus, dont 39 en soins intensifs.

Si nous examinons la surveillance des eaux usées [...] nous pouvons constater que de nombreuses régions de l'Alberta présentent un nombre élevé de foyers viraux , précise le Dr Craig Jenne.

L'Action de grâce amènera potentiellement les membres d'une même famille à se rassembler dans des espaces intérieurs avec les températures fraîches de ce début d'automne. Photo : iStock

Le virus est de retour. Il est présent dans la communauté. Et si vous ou les membres de votre famille présentez des facteurs de risque, il se peut que vous deviez y réfléchir à deux fois et vous demander si vous pouvez assister [à la fête] sans danger , explique le Dr Craig Jenne.

Faites preuve de bon sens! , lance la Dre Smith

Si vous ne vous sentez pas bien, restez chez vous , conseille la Dre Stephanie Smith, une médecin spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital de l'Université de l'Alberta.

Selon Mme Smith, les personnes à haut risque doivent particulièrement faire attention à trouver des espaces bien ventilés et à limiter les contacts à l'intérieur pendant les rassemblements de l’Action de grâce.

La spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital de l'Université de l'Alberta, docteur Stephanie Smith, met en garde contre les résultats négatifs des tests rapides. Selon elle, un résultat négatif ne signifie pas nécessairement être exempt de COVID-19. Photo : Université de l'Alberta

Elle met également en garde la population face aux résultats négatifs des tests rapides.

Les tests rapides ne sont pas parfaits, il se peut donc que vous ayez toujours la COVID-19 ou que vous ayez d'autres virus respiratoires. Dans tous les cas, nous ne voulons pas qu'ils circulent, et nous ne voulons pas les transmettre à des personnes vulnérables , avertit la Dre Stephanie Smith.

Avec les informations de Jennifer Lee