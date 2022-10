Un 8 e rassemblement en soutien à la famille Rodriguez-Flores a eu lieu vendredi soir. Ça fera bientôt un an que la famille est réfugiée dans l’église Plymouth-Trinity, à Sherbrooke .

Le 8 novembre dernier, la famille a commencé à vivre dans l’église pour éviter d’être expulsée vers son pays d’origine, le Mexique, où elle dit craindre pour sa vie.

L'hiver dernier, l'avocat de la famille a déposé une demande de permis de séjour temporaire et une demande de résidence permanente pour motifs humanitaires. La famille n’a cependant pas reçu de nouvelles depuis.

Une trentaine de personnes, dont la députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, était présente lors du rassemblement de vendredi.

Le réseau de solidarité qui s’est créé autour de la famille a annoncé, pendant la soirée, avoir lancé une nouvelle campagne de lettres. Il demande d’écrire au ministre de l’Immigration canadien, Sean Fraser, pour lui demander d’utiliser son pouvoir discrétionnaire afin de régulariser la situation de la famille.

« C’est important plus que jamais de faire des rassemblements du genre, car la situation avance tranquillement. De plus en plus de gens en entendent parler. Il y a quand même 20 000 personnes qui ont signé une pétition en soutien à la famille. » — Une citation de Guy Ouellet, co-porte-parole du Comité de mobilisation pour la famille Rodriguez-Flores

Une lueur d’espoir?

Ottawa souhaite régulariser le statut d'un nombre sans précédent de sans-papiers  (Nouvelle fenêtre) . Selon des informations obtenues par Radio-Canada, 500 000 personnes pourraient être touchées par de nouvelles mesures, qui sont explorées par le gouvernement fédéral depuis plusieurs semaines.

Les dossiers de gens qui sont au pays, mais qui n'ont pas l'autorisation d'y vivre ou d'y travailler, comme les sans-papiers, les travailleurs détenant des permis ou des visas expirés, et certains réfugiés dont la demande a été refusée, pourraient notamment être visés.

Les demandeurs d'asile et les travailleurs temporaires ne seraient pas concernés par ce programme.

Selon une avocate en droit de l'immigration, cette nouvelle représente une lueur d'espoir pour le dossier des Rodriguez-Flores. Puisque ce programme est encore au niveau embryonnaire, les critères d'admission ne sont toutefois pas encore définis.

Oui, à l’idée, on peut dire qu’ils seront admissibles, mais par la suite, on verra quels sont les critères pour être admissibles à ce programme. [...] Le fait qu’ils ne travaillent pas, présentement, est-ce que ça va leur nuire? C’est ça la question qu’on va devoir se poser au niveau de l’interprétation de la nouvelle politique , avance Me Yasmine Guillaume.

C’est un mélange d’excitation, mais aussi de réserve. J’espère qu’ils feront partie du lot , ajoute le pasteur de l’église Plymouth-Trinity, Samuel Vauvert Dansokho.

Si le projet gouvernemental se concrétise, il représentera le plus important programme de régularisation de l'histoire du Canada. Le gouvernement de Justin Trudeau voudrait le mettre en œuvre d'ici la fin de son mandat, d'ici trois ans.

Avec les informations de Marion Bérubé