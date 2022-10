Élections scolaires : trois courses à suivre au CSF

Élus pour quatre ans, les conseillers scolaires décident ensemble des orientations politiques et établissent la planification stratégique du CSF .

Sur sept postes à pourvoir, quatre représentants ont été élus sans opposition. Neuf candidats briguent un des autres postes, dans les régions de la Côte Sud, du Sud-Est et de la Vallée du Fraser.

Pour voter, il faut être inscrit comme membre du CSF - c’est-à-dire vivre en Colombie-Britannique et avoir le français comme langue maternelle ou être un ayant-droit - avoir 18 ans ou plus et être citoyen canadien. En date du 28 septembre, 7581 des 12 077 membres du CSF peuvent voter.

Portrait des candidats et des enjeux propres à chaque district.

Région de la Côte Sud

Le secteur de la Côte Sud comprend six écoles entre North Vancouver, Pemberton et la Côte Sunshine. À North Vancouver, la rétention des élèves au secondaire et la construction d’une deuxième école sont considérées comme des enjeux importants. À Pemberton, la province a récemment annoncé une enveloppe de 3,2 millions de dollars pour l’acquisition d’un terrain en vue de la construction d’une école.

Le conseiller sortant, Roger Lagassé, a fait l’objet de critiques, l’hiver dernier, en raison de son opposition à certaines mesures sanitaires, ce qui allait à l’encontre du point de vue de nombreux parents de North Vancouver.

Roger Lagassé, conseiller sortant pour la Côte Sud Photo : Radio-Canada

J’ai beaucoup d’expérience dans les écoles de la région. En tant que conseiller pédagogique, j'ai voyagé dans toutes les écoles pour donner des ateliers, des formations aux enseignants et aux enfants en éducation autochtone, en particulier , explique Roger Lagassé en entrevue.

On a besoin de cinq nouvelles écoles, ici, et j’aurais espéré les bâtir durant mon premier mandat de quatre ans , souligne le conseiller qui vit à Halfmoon Bay, sur la côte Sunshine. Roger Lagassé compte travailler avec le personnel du CSF pour accélérer le processus de construction des écoles.

Le conseiller sortant voudrait aussi un meilleur contrôle des dépenses du CSF. On a dépensé autour de 12 millions de dollars sur des frais juridiques pour amener la province en Cour pour faire valoir les droits des francophones ici.

S’il salue la victoire en Cour suprême du Canada, il rappelle toutefois que le plus haut tribunal au pays n'a pas accordé le remboursement total des frais juridiques du CSF par le gouvernement dans cette cause. En tant que membre du conseil d’administration, il faut surveiller que les deniers du public sont dépensés de façon logique et efficace.

Jacques Dufresne, candidat pour la région de la Côte Sud Photo : Radio-Canada

Comme conseiller, Jacques Dufresne voudrait promouvoir plus de transparence au CSF et prioriser la construction de nouvelles écoles, notamment à North Vancouver.

La décision de la Cour suprême [sur les écoles francophones] a été rendue il y a deux ans , explique-t-il. Il faut accélérer les démarches pour faire l’acquisition ou l’achat de terrains, que ce soit à Whistler ou à Squamish.

Quand on lit les communiqués du CSF, ça dit : "On a demandé l'aide du gouvernement", mais ça fait 22 ans déjà! , déplore le candidat, qui voudrait établir davantage de liens et de contacts avec les conseillers de commissions scolaires anglophones, de même qu’avec les élus municipaux et autochtones pour faire avancer ces dossiers.

Un de mes souhaits, si je suis élu comme conseiller, c’est qu’avant les prochaines élections, en 2026, il y ait au moins deux nouvelles écoles.

Tamara Leger, candidate pour la région de la Côte Sud Photo : Radio-Canada

Région de la Vallée du Fraser

La Vallée du Fraser connaît une croissance importante et la région compte six écoles francophones. Seules l’école des Pionniers de Maillardville, à Port-Coquitlam, et l'école Gabrielle-Roy, à Surrey, offrent toutefois des cours jusqu’à la 12e année. Des parents attendent impatiemment l’annonce d’une école secondaire francophone dans le secteur d’Abbotsford.

La conseillère sortante pour la région, Annette Azar-Diehl, ne brigue pas de nouveau mandat.

Padminee Chundunsing, candidate pour la Vallée du Fraser Photo : Radio-Canada

D’entrée de jeu, Padminee Chundunsing identifie la rétention des élèves et la construction d’une nouvelle école secondaire comme des enjeux prioritaires. On perd des jeunes. Après le primaire, ils partent fréquenter des écoles anglophones , dit-elle.

Pour faire avancer les dossiers, Mme Chundunsing compte mettre à profit sa vaste expérience dans le monde communautaire et son approche conciliante. J'ai beaucoup travaillé avec les élus, avec la province, j'ai une bonne relation avec M. Dix [le ministre responsable des affaires francophones] et j’ai fait avancer beaucoup de dossiers , dit-elle.

Ce n'est pas en frappant des coups de poing sur la table qu'on va avancer. Il faut créer cette confiance avec les partenaires , ajoute Mme Chundunsing. J'ai fait avancer plein de dossiers avec ma façon de travailler avec tout le monde. J'ai cette approche rassembleuse.

La candidate souhaite défendre les intérêts de tous les francophones de la province, en plus de ceux des habitants de la vallée du Fraser. Je pense que le CSF est redevable à la communauté , explique-t-elle. Je ne dis pas qu’il n’y a pas cette communication avec la communauté, mais peut-être qu’il devrait y en avoir un peu plus, c’est très important.

Chantal Fadous, candidate pour la Vallée du Fraser Photo : Radio-Canada

Inclusion, rétention et partenariats avec la communauté sont les trois priorités de Chantal Fadous. On a un très grand problème de rétention à deux niveaux : la rétention des élèves du secondaire au secondaire et la rétention des enseignants du personnel , explique-t-elle. Je travaillerai bien certainement sur la rétention des élèves au secondaire, qui demeure un grand défi.

Selon elle, la rétention passe surtout par la construction d’infrastructures et l’application du jugement de la Cour suprême du Canada, notamment dans la Vallée du Fraser. En attendant la construction d’une école secondaire, on propose même l’ajout de classes de 8e et 9e année à l’école des Deux-Rives. Ce serait un premier pas.

Chantal Fadous veut aussi renforcer le partenariat entre l’école, les parents, les communautés et le CSF , ainsi que développer une collaboration et une communication plus actives.

En ce qui a trait à l’inclusion, Mme Fadous veut s’assurer que, peu importe leur origine, leur ethnicité, leur religion ou leur couleur de peau, les élèves aient accès aux services dont ils ont besoin. La francophonie en milieu minoritaire se caractérise par le multiculturalisme et la diversité. On doit travailler sur l’exclusion, avec des stratégies qui permettraient de vaincre l’intimidation.

Nathalie Nsegbe, candidate pour la Vallée du Fraser Photo : Radio-Canada

Nathalie Nsegbe l’admet : à son arrivée en Colombie-Britannique, en 2008, elle ne connaissait pas le CSF . Mon fils avait trois ans, donc j’aurais pu l’inscrire dans une école francophone, mais je n’avais pas cette information , dit-elle.

C’est pourquoi il faut, selon elle, multiplier les efforts pour rejoindre les ayant-droit qui ne connaissent pas nécessairement les opportunités d’éducation en français en Colombie-Britannique. C’est important d’atteindre tous les parents francophones et les encourager à mettre leurs enfants dans les écoles francophones, parce qu’on peut trouver des terrains et construire des écoles, mais il faut les remplir.

L’avenir et la croissance du CSF passent, selon elle, par la construction d’écoles et l’application du jugement de la Cour suprême du Canada, surtout à Surrey. C’est vraiment une ville qui explose et il faut désengorger ces écoles pour permettre aux enfants francophones d’avoir les mêmes conditions que dans les écoles anglophones.

Lucie Pineau, candidate pour la Vallée du Fraser Photo : Radio-Canada

Le passage de Lucie Pineau au CSF s’est terminé par un renvoi moins d’un an après son arrivée, renvoi qu’elle a contesté devant les tribunaux. Les deux parties se sont entendues à l’amiable et le dossier est maintenant clos, selon elle. Nous sommes tous des professionnels et nous travaillons dans la même direction, avec les mêmes valeurs , explique l’administratrice, qui se dit passionnée par la cause francophone.

L’application du jugement de la Cour suprême de 2020 est une priorité pour Lucie Pineau. On a une bonne connaissance des gestes à poser , dit-elle. Il y a des recommandations concrètes et là, il s'agit qu'on puisse vraiment se rouler les manches et qu'on se mette à l'action en tant qu'élus.

Lucie Pineau mise sur son expérience en Saskatchewan pour influencer les orientations du CSF au cours des quatre prochaines années. Quand j'étais secrétaire-trésorière en Saskatchewan, en 2019, on a été en mesure de renégocier un modèle de financement avec la province qui fait en sorte qu'on a pu ouvrir trois nouvelles écoles et que les francophones ont beaucoup plus de financement.

Mme Pineau veut aussi bâtir des ponts avec les différents ordres de gouvernement pour faire avancer les dossiers, notamment en matière d’infrastructures et du recrutement d’enseignants.

Région du Sud-Est

La région la plus vaste du CSF comprend 13 établissements dans 9 villes différentes, de Kimberley à Kelowna, en passant par Fernie, Golden, Rossland, Nelson, Kamloops, Penticton et Revelstoke.

Le conseiller sortant, Robert Filion, y brigue un deuxième mandat.

Robert Filion, conseiller sortant pour le Sud-Est Photo : Radio-Canada

Ce n’est pas la faute du personnel ou des dirigeants, mais je déplorais les conditions d'apprentissage, petites écoles, petites salles de classe, difficultés… j’ai donc décidé de m'impliquer pour essayer de changer ça , explique Robert Filion pour justifier son engagement au sein de la francophonie en Colombie-Britannique.

Le conseiller sortant mise beaucoup sur la communication pour ramener la confiance des parents de la région envers le CSF, alors qu’on assiste à une baisse des inscriptions dans les écoles de la région à la suite du dossier des écoles hétérogènes. La qualité des communications s’est malheureusement beaucoup détériorée et je considère que le CSF n’a peut-être pas fait tous les efforts qu’il devrait.

L'autre problématique importante c'est ce que j'appellerais la pénurie de main-d'œuvre au niveau autant des enseignants que du personnel de soutien. C'est une situation malheureuse, qui s'étend partout.

Robert Filion voudrait amener des pistes de solutions créatives pour recruter et retenir le personnel, de concert avec le syndicat enseignant.

Armelle Moran, candidate dans la région du Sud-Est Photo : Radio-Canada

Je suis passionnée par l’éducation et par la langue , lance Armelle Moran. Le maintien de la langue française au Canada, ç’a été toute ma carrière, en fait. Le Conseil scolaire francophone donne justement un espace pour que la culture soit présente et riche.

Le premier enjeu que je vois aujourd'hui, c'est le recrutement et la rétention des enseignants de maternelle à la 12e année, mais aussi tous les spécialistes en éducation , explique-t-elle.

Mme Moran voudrait que le CSF concentre ses efforts sur le recrutement dans les universités pour que les aspirants enseignants soient rapidement au courant des possibilités qu’offre le conseil.

La reconnaissance des diplômes d’une province à l’autre ou de l’étranger devrait aussi être un dossier auquel il faut s’attaquer. J’ai parlé à des enseignants en France qui seraient intéressés à venir, mais c’est un obstacle énorme , dit-elle, ajoutant que l’aide au logement et à l’intégration pourrait aussi être à considérer pour attirer du personnel.