Un projet de laboratoire scientifique sur la table au Musée du fjord

Le projet s’inscrit dans le cadre du projet d’agrandissement et de modernisation du musée.

Le laboratoire, qui prendrait la forme d’une station de recherche en sciences aquatiques, rassemblerait des chercheurs de différentes institutions. La directrice générale du Musée du fjord, Guylaine Simard, aimerait que le projet voie le jour lors de la saison 2025-2026.

Guylaine Simard est la directrice générale du Musée du fjord. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Le laboratoire va cautionner la démarche scientifique parce qu’actuellement, le musée, on ne fait que diffuser les travaux de recherche scientifique, mais là il y aura vraiment des chercheurs sur place et s’il y a des enjeux ou des menaces à l’écosystème du fjord du Saguenay ou d'autres écosystèmes aquatiques dans la région, bien les chercheurs pourront répondre aussi aux questions. C’est vraiment fabuleux comme projet.

Le député de Dubuc, François Tremblay, a pris l’engagement lors de la campagne électorale de soutenir le projet pendant son mandat.

Le travail des chercheurs qui viendront de différents milieux pourra être observé par le public à l’intérieur de l’édifice. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Guylaine puis l’équipe du musée ont de super beaux projets sur l’axe maritime pour le développement durable puis on veut travailler en équilibre, donc moi, c’est un engagement de campagne électorale. Maintenant, il y a d’autres enjeux à La Baie puis dans l’ensemble de Dubuc. On va s'asseoir très prochainement avec Guylaine puis avec Julie Dufour, la mairesse. On va s’assurer de trouver le bon équilibre dans l’ensemble des dossiers, mais oui c’est clair qu’on va aller de l’avant avec le projet du Musée du fjord , a-t-il mentionné.

