La santé environnementale s’invite (enfin) dans la formation des médecins

Cela fera bientôt 15 ans que la prestigieuse revue scientifique The Lancet a désigné la crise climatique comme étant la plus grave menace à la santé du 21e siècle .

Mais aux yeux de plusieurs experts, la formation des médecins et autres professionnels de la santé tarde à s’adapter à cette nouvelle réalité. Pourtant, ce sont eux qui auront à soigner les problèmes de santé physique et psychologique liés aux changements climatiques.

C’est pour y remédier que l’Université Laval, sous l'impulsion d’un groupe de chercheuses et de professeures, a mis sur pied un microprogramme en santé durable et changements climatiques.

L’Université Laval a mis sur pied un microprogramme en santé durable et changements climatiques (archives). Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Selon l’établissement d’enseignement, la formation, qui mène à une attestation d’études de deuxième cycle, constitue le premier programme intégré de ce type au Québec qui traite spécifiquement des impacts des changements climatiques sur la santé et met en application les objectifs du développement durable des Nations Unies .

Écoanxiété

La Dre Isabelle Goupil-Sormany, professeure à la Faculté de médecine de l’Université Laval, a participé à la création du programme.

Ma collègue Mélanie Lemire voulait qu'on parle de changements climatiques et de santé. Elle voulait inscrire ça à la Faculté de médecine. On parle beaucoup de changements climatiques, mais on ne parle pas tant que ça de santé dans nos milieux d'enseignement. C’est pourquoi elle voulait monter ce programme-là , explique la Dre Goupil-Sormany en entrevue à Radio-Canada.

L’hiver prochain, elle donnera un cours intitulé Changements climatiques, santé mentale et vulnérabilités. Les conséquences des inondations, vagues de chaleur extrême, tempêtes et autres sinistres naturels sur la santé mentale individuelle et collective seront abordées. Il y sera notamment question d’écoanxiété et de stress post-traumatique.

La Dre Isabelle Goupil-Sormany enseignera à partir de janvier un cours traitant des conséquences des changements climatiques sur la santé mentale. Photo : Radio-Canada

Quand on faisait le tour de ce qui était enseigné en changements climatiques et santé de façon actuelle au Québec, il n'y avait rien sur la santé mentale [...] Ça fait qu'on s'est dit : "il faut aller de l'avant, il faut outiller les jeunes à faire face à ces écoémotions-là" , indique Isabelle Goupil-Sormany.

La présidente de l’Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME), Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, salue l’arrivée du nouveau microprogramme offert par l’Université Laval.

Elle affirme que des initiatives visant à accorder une plus grande place à la santé environnementale ont vu le jour dans les facultés de médecine des universités de Montréal, Sherbrooke et McGill.

Retard à combler

C'est certain qu'on a un immense retard en matière d'enseignement aux changements climatiques et en santé [...] Heureusement, des initiatives comme celles du microprogramme semblent [indiquer] une volonté de rattraper ce retard , souligne celle qui est aussi responsable de santé planétaire au Département de médecine familiale et de médecine d’urgence de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.

« Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on demande que la formation médicale soit mise à jour pour refléter les défis [de santé environnementale] auxquels on fait face. » — Une citation de Claudel Pétrin-Desrosiers, médecin de famille et présidente de l’ AQME

La Dre Pétrin-Desrosiers précise que les pressions exercées auprès des universités par différents experts, mais également par les étudiants, ont permis d’entreprendre ce virage.

La Dre Claudel Pétrin-Desrosiers (archives). Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Cloutier

Les étudiants [disaient] : "On en entend parler partout, ça nous touche nous aussi. C'est évident que ça va toucher le réseau de la santé et nos patients et pourtant, on ne se sent pas prêt" , raconte-t-elle.

Enjeux de santé publique

Selon la Dre Pétrin-Desrosiers, en étant davantage formés et sensibilisés aux impacts des changements climatiques, les représentants de formation médicale seront plus à même d’interpeller les pouvoirs publics sur les enjeux de santé liés à des questions environnementales.

Elle cite en exemple la sortie d’une cinquantaine de médecins de Rouyn-Noranda réclamant que les émissions d’arsenic de la fonderie Horne respectent les normes environnementales québécoises.

La présidente de l’ AQME s’attend à voir des mobilisations comme celle-là émerger dans les différentes régions du Québec au cours des prochains mois.

Avec la collaboration d’Audrey Paris et de Raphaël Beaumont-Drouin