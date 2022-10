Les élus de l’Est-du-Québec réclament une voix forte au prochain Conseil des ministres

Bien que la composition du Conseil des ministres soit une prérogative du premier ministre, des élus municipaux régionaux se manifestent pour réclamer une voix forte pour le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord ainsi que la Gaspésie au sein du prochain Conseil des ministres.

Au Bas-Saint-Laurent

Les trois circonscriptions du Bas-Saint-Laurent appartiennent maintenant à la CAQ , avec l’élection d’Amélie Dionne dans Rivière-du-Loup–Témiscouata, de Mathieu Rivest dans Côte-du-Sud et de Maïté Blanchette-Vézina dans Rimouski.

Le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, affirme qu’il y a beaucoup d’attentes en ce qui concerne la place de la région au Conseil des ministres.

La Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL), qu'il préside, a diffusé mardi un communiqué pour expliquer leur intérêt d’avoir, parmi la députation du gouvernement Legault, un ou une ministre issue des circonscriptions bas-laurentiennes.

Mme Caroline Proulx a fait un travail très intéressant, mais la promiscuité d’un ou d’une ministre régionale, avec un portefeuille, c’est clair que ça a beaucoup d’importance , précise M. Lagacé.

Michel Lagacé est préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et président de la TREMBSL (archives). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

L'élu croit qu'Amélie Dionne pourrait être un bon choix en raison notamment de son expérience en politique municipale et provinciale.

Ce qui n’est certainement pas à dédaigner, Mme Dionne a été dans les trois dernières années en lien avec les ministres régionales, que ce soit Marie-Ève Proulx ou Caroline Proulx. Elle connaît bien entendu les enjeux de la circonscription et les dossiers du Bas-Saint-Laurent , observe Michel Lagacé.

« Le fait qu’elle ait eu à côtoyer pratiquement au quotidien dans l’appareil du gouvernement Legault, dont le cabinet risque à 85 % de ressembler étrangement à celui qu’on a connu dans les dernières années, c’est un avantage pour Mme Dionne qui pourrait être opérationnelle rapidement. » — Une citation de Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup

La candidate de la CAQ, Amélie Dionne, a été élue dans la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata (archives). Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

En Gaspésie

En Gaspésie, Stéphane Sainte-Croix de la CAQ a défait la péquiste Méganne Perry Mélançon pour s’emparer de la circonscription de Gaspé. Le parti a également fait élire sa candidate dans Bonaventure, Catherine Blouin.

Contrairement au Bas-Saint-Laurent, aucune démarche n'a été officiellement enclenchée en Gaspésie pour réclamer un ou une ministre issue des circonscriptions gaspésiennes, selon le préfet de la MRC de Bonaventure, Éric Dubé. Il abonde cependant dans le même sens que ses homologues des autres régions.

On comprend que c’est la prérogative du premier ministre et je ne dirai pas qui j’aimerais avoir, mais c’est certain qu’on aimerait avoir quelqu’un de la région pour nous représenter , explique M. Dubé.

« Les gens pourraient dire qu’ils veulent un ministre par MRC, mais ce n’est pas la réalité. Moi, je pense juste que ça prend quelqu’un qui va bien nous représenter, qui comprend bien nos enjeux et qu’on soit capable de travailler avec les gens qui sont en place. » — Une citation de Éric Dubé, préfet de la MRC de Bonaventure

Le logement, la pénurie de main-d’œuvre, la téléphonie cellulaire et les places en garderie sont les principaux enjeux dans la région, selon M. Dubé.

On est conscient qu’on ne pourra pas régler tout ça dans les 100 prochains jours, mais il va falloir les régler à un moment ou un autre et pour les régler, il faut que la machine parte et après on va pouvoir mettre des échéanciers , ajoute-t-il.

Éric Dubé est préfet de la MRC de Bonaventure (archives). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Éric Dubé souligne que certains dossiers régionaux ont avancé lors des quatre dernières années, bien que les députés de la région ne se trouvaient pas au pouvoir.

Il faut savoir que le monde municipal s’est structuré dans les dernières années, et on a de plus en plus de pouvoir, et on est un gouvernement de proximité, donc on est capable de défendre nos intérêts et de les porter haut et fort, autant par nos unions que par nos instances régionales , explique-t-il.

« On n'est plus dans le temps de Duplessis où si tu n’étais pas du bon bord, ton comté était mis en pénitence pour un mandat. » — Une citation de Éric Dubé, préfet de la MRC de Bonaventure

Sur la Côte-Nord

La CAQ a ravi les deux circonscriptions de la Côte-Nord au Parti québécois. Yves Montigny et Kateri Champagne Jourdain ont respectivement été élus dans les circonscriptions de René-Lévesque et de Duplessis.

La région n’échappe pas au souhait de se voir représentée au Conseil des ministres, selon la mairesse de Forestville et préfète de la MRC de la Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil.

Micheline Anctil est préfète de la MRC de la Haute-Côte-Nord (archives). Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

« Nos candidatures ont le potentiel, ont l’expérience pour joindre le Conseil des ministres, et bien sûr, il s’agit d’une prérogative du premier ministre, mais nos souhaits et nos attentes sont bien présents. » — Une citation de Micheline Anctil, préfète de la MRC de la Haute-Côte-Nord

M. Montigny est bien au fait des réalités de la Haute-Côte-Nord et de l’ensemble de la circonscription , ajoute-t-elle.

Yves Montigny, anciennement maire de Baie-Comeau, a été élu dans la circonscription de René-Lévesque (archives). Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

« On a maintenant auprès du gouvernement pour l’ensemble de la région deux voix, deux porteurs de dossiers, alors c’est certain qu’on veut que nos députés portent davantage notre région, comme pour des projets de développement, des réalités aussi qui sont particulières à la Côte-Nord. » — Une citation de Micheline Anctil, préfète de la MRC de la Haute-Côte-Nord

Mme Anctil estime que la priorité des députés devrait être l’accès à la région. Le pont reliant la Côte-Nord au Saguenay, le transport aérien et maritime ainsi que le réseau routier et les industries de ressources naturelles sont également des dossiers prioritaires, selon elle.

Le Conseil des ministres du nouveau gouvernement de François Legault devrait être annoncé d’ici la fin du mois d’octobre.

Avec les informations de Sophie Martin