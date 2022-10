Adapter le menu de l’Action de grâce pour contourner les effets de l’inflation

Pour Norma Charrière, une Winnipégoise d'origine qui habite en Ontario maintenant, la formule de l'Action de grâce cette année sera celle du repas-partage où les coûts seront divisés entre les invités.

On va partager, des personnes vont amener le dessert, d'autres vont apporter différents items à manger. On va partager le coût ensemble , dit-elle.

Le prix des denrées alimentaires a augmenté en moyenne de 15 % à 20 % depuis un an, selon le directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l’Université Dalhousie Sylvain Charlebois.

Pour ce qui est de la dinde, on parle d'une augmentation de 15 % à 16 %. Dans l'Ouest canadien, la grippe aviaire a frappé fort sur la filière avicole et il y a eu beaucoup de pertes. Les prix sont plus élevés dans l'ouest que dans l'est du pays , explique-t-il.

Il poursuit en expliquant que les pommes de terre ont subi une hausse des prix de 22 %, les canneberges de 16 % et les produits de la boulangerie ont augmenté de 13 %.

Le coût d'un dîner classique pour l’Action de grâce coûtera, cette année, 203,95 $, selon des données recueillies auprès de Statistique Canada et de détaillants en alimentation.

M. Charlebois estime que les consommateurs ont une alternative moins chère avec une autre viande.

Le poulet n'a pas augmenté autant que la dinde, le porc n'a pas augmenté autant que la dinde non plus , affirme-t-il.

Sylvain Charlebois est directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l’Université Dalhousie. (archives) Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Sylvain Charlebois fait valoir que pour compenser cette hausse, environ le quart des Canadiens feront des ajustements à leur menu, selon une récente enquête.

C'est ce que constate le Winnipégois Cory Matsalla.

Je serai seul à l'Action de grâce. Avec le prix des aliments aujourd'hui c'est difficile, il faut vraiment regarder les prix. On ne peut plus se permettre de la malbouffe et juste acheter ce qui est la nécessité.

Pour économiser davantage dans le cadre du repas de l'Action de grâce, M. Charlebois suggère aux gens de réduire éventuellement les portions, moins manger sans compromettre sa santé ou encore limiter les hors-d'œuvre.

Avec les informations de Victor Lhoest et Cedrick Noufele