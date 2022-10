Célébrer la passion de la culture pop au Comiccon de Québec

Costumés ou non, les amateurs de fiction se donnent rendez-vous au Comiccon de Québec les 8 et 9 octobre au Centre des congrès. L’Américain Charles Martinet, la voix du célèbre personnage de Nintendo Super Mario, est la tête d’affiche de l’événement cette année.

Depuis plus de trente ans, l’américain prête sa voix au plombier le plus connu du monde. Charles Martinet signera des autographes pendant la fin de semaine.



C’est un plaisir d’être ici. Je fais ce que j’aime faire dans la vie. Les gens me disent tu es là voix de mon enfance, je jouais avec mes parents, mes grands-parents. Maintenant, je joue avec mes enfants. C’est vraiment un honneur , raconte l’artiste doubleur qui ne se fait pas prier pour interpréter les voix des différents personnages auxquels il donne vie.

Marilyne Castonguay et Serge Rioux de Québec Ghostbuster. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

L’Orchestre Select Start, un ensemble à vents de Québec qui se spécialise dans la musique de jeux vidéo, s'arrime à la présence de Charles Martinet pour présenter deux concerts. Celui du samedi mélangera des pièces d’animés japonais et de Mario. La représentation du dimanche rendra hommage aux classiques de la franchise Super Mario.

Une culture diversifiée

Le porte-parole de l’événement, Jason Rockman, constate que le Comiccon de Québec est différent de celui de Montréal ou d’Ottawa. C’est pas vraiment les invités qui sont importants, c’est l’événement lui-même. Les gens veulent se rassembler ensemble et célébrer leur passion.

Les bédéistes Jacques Lamontagne et Alex A sont au ComicCon de Québec. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Les amateurs de littérature de genre pourront rencontrer de nombreux auteurs ou dessinateurs dont Patrick Senécal, Alex A., Jacques Lamontagne, et Jeik Dion.

Le réalisateur Martin Villeneuve parlera de son adaptation Red Ketchup en série animée. Le célèbre personnage né dans les pages du magazine Croc sera présenté à Télétoon la nuit cet hiver. La distribution de la comédie fantastique Farador sera aussi sur place cette fin de semaine.