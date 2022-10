La province et le Conseil tribal de Saskatoon autour d’un projet de réinsertion sociale

Trois ministères du gouvernement de la Saskatchewan et le Conseil tribal de Saskatoon (STC) ont annoncé vendredi un partenariat pour la conception et la mise en œuvre d’un programme de transition pour les femmes incarcérées.

Il a été signé entre le ministère des Services correctionnels, des Services de police et de la Sécurité publique, le ministère de la Justice et du Procureur général et le ministre de la Santé.

Au terme de ce partenariat, le gouvernement provincial fournira une somme annuelle de 1,2 M$ au STC .

Les actions de cette organisation visent à réduire le nombre de femmes autochtones âgées entre 18 et 33 ans qui retournent en détention.

Le projet pilote résultant du partenariat permettra d’offrir un soutien intensif de 18 mois, centré sur la guérison, le bien-être, l’éducation, la formation, l’emploi et la promotion des relations familiales positives.

Le chef du Conseil tribal de Saskatoon, Mark Arcand, précise que le projet vient en aide à toutes les femmes qui en ont besoin, qu’elles soient Autochtones ou non.

Notre philosophie est de toujours aider les gens et nous avons l’occasion de faire une différence dans la vie des femmes, de les aider dans leur processus de guérison. , ajoute-t-il.

Īkwēskīcik iskwēwak (ou « reprendre sa vie en main », en langue crie) est l’un des premiers programmes de réintégration sociale conçus et mis en œuvre par les Premières Nations dans la province.

Celui-ci met l’accent sur des approches de réinsertion adaptées à la culture et à la spécificité des sexes.

Pour le moment, le STC est encore à la recherche d’un édifice de qualité qui répondrait aux critères pour accueillir les femmes qui en ont besoin.

« Il s'agit d'une étape importante pour surmonter les obstacles auxquels se heurtent les délinquantes lorsqu'elles trouvent la stabilité dans leur communauté et quittent le mode de vie criminel. » — Une citation de Christine Tell, ministre des Services correctionnels, des Services de police et de la Sécurité publique

Selon la ministre des Services correctionnels, des Services de police et de la Sécurité publique, Christine Tell, ce partenariat s’inscrit dans la continuité de la collaboration entre le gouvernement et le STC .

Elle estime que le Conseil tribal de Saskatoon est en mesure d’avoir un impact significatif sur la vie des femmes concernées et qu’il comprend bien leurs besoins.