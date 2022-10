Un balado sur Jean Paul Riopelle s’intéresse à l’homme derrière l’artiste

Pour savoir qui était réellement Jean Paul Riopelle, Stéphane Leclair est allé à la rencontre de gens qui l'ont connu et de personnalités qui l’admiraient, tant dans sa province natale qu’en France, où il a passé une bonne partie de sa vie.

Au fil des sept épisodes de Dépeindre Riopelle, on peut ainsi entendre les confidences d’artistes comme Robert Lepage, Anaïs Barbeau-Lavalette et Marc Séguin. Ce dernier a d’ailleurs signé la murale hommage à Jean Paul Riopelle, qui a été inaugurée mercredi à Montréal.

Pour vraiment comprendre son génie, mais aussi ses excès, je suis allé visiter les lieux où il a habité, les lieux qui l'ont tant inspiré; c'est comme ça que [l’idée du balado] est née , explique Stéphane Leclair, qui est aussi animateur de l’émission Les grands entretiens sur ICI Radio-Canada Première.

Il s’est d’abord rendu à L’Isle-aux-Grues, dans Chaudière-Appalaches, où Jean-Paul Riopelle est décédé, en 2002. Il y a notamment interviewé Huguette Vachon, la dernière compagne de l’artiste, avec qui il a partagé 16 ans de sa vie.

« Il est mort usé à 78 ans, comme une bagnole qui a roulé. Il a fait beaucoup de millage à une vitesse folle. » — Une citation de Huguette Vachon

Des entretiens avec des membres de la famille

Stéphane Leclair est particulièrement fier d’avoir pu parler avec Yseult Riopelle, la fille du peintre, qui fait de très rares apparitions médiatiques. Artiste multidisciplinaire, elle a immortalisé les œuvres de son père en concevant les cinq tomes du Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle, en plus d'avoir cofondé la Fondation Jean Paul Riopelle, qui organise les célébrations du centenaire.

On a eu des discussions pendant des mois avant qu'elle accepte. On s'est rencontrés deux fois, notamment à Paris, dans le quartier Montparnasse, dans un bistrot où, à l'époque, son père faisait la pluie et le beau temps , dit-il.

Yseult Riopelle devant la toile «Point de rencontre», créée par son père en 1963. Photo : afp via getty images / FRED TANNEAU

Stéphane Leclair s’est aussi entretenu avec le fils du peintre, Yann Fravalo-Riopelle, ainsi qu’avec son petit-fils, Jim Bresson, qui restaure des bateaux en bois en Bretagne.

Jean Paul Riopelle a vécu environ 25 ans en France, surtout à Paris, dans le 18e arrondissement, où il a créé ses toiles les plus connues, qui se vendent à des millions de dollars aujourd'hui.

L’enquête de Stéphane Leclair l’a également menée à Vétheuil, au nord-ouest de Paris, où Jean Paul Riopelle a vécu une relation tumultueuse avec la peintre américaine Joan Mitchell. Il y a rencontré l’ancienne mairesse du village, qui a connu le couple et qui a été témoin de chicanes tonitruantes entre les deux artistes, qui aimaient l’alcool.

Le balado, dont la musique a été composée par l’artiste québécois Flore Laurentienne, est offert sur OHdio.

À noter qu’une émission spéciale sera présentée vendredi à 19 h sur ICI RDI. L’animatrice de 24/60, Anne-Marie Dussault, discutera de l’héritage du légendaire peintre en compagnie d’Yseult Riopelle, de Marc Séguin, de Robert Lepage, du muséologue John Porter, du compositeur Blair Thompson et de la directrice générale de la Fondation Jean Paul Riopelle, Manon Gauthier.

