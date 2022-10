Ed Sheeran chante en français en duo avec Vianney

La vedette britannique Ed Sheeran chante ses premiers mots dans la langue de Molière dans la nouvelle chanson Call on me, qu’il a créée en collaboration avec le chanteur français Vianney.

Sur le titre paru jeudi, on peut entendre l’interprète de Shape of you dire j'fais comme si j'avais l'habitude de tout ça; je la sens la solitude sans toi , tout juste avant d’entonner un refrain en anglais.

J'ai eu tellement de plaisir à participer à cette chanson et à chanter en français avec Vianney. Je l'aime et j'adore son travail , a écrit Ed Sheeran dans une publication Instagram.

Populaire en France, Vianney, qui assure le reste des couplets en français de Call on me, a aussi salué son confrère sur les réseaux sociaux. J’ai adoré fabriquer cette chanson avec toi a-t-il ajouté.

Ed Sheeran a profité de la sortie de cette chanson pour annoncer une seconde date de concert à Toronto à l’occasion de sa tournée nord-américaine. Il sera de passage dans la Ville Reine le 17 et le 18 juin 2023, puis à Vancouver le 2 août 2023.