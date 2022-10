Boston Dynamics et d’autres entreprises signent une lettre contre l’armement des robots

Dans leur lettre destinée au secteur technologique, ces entreprises estiment que l’ajout d'armes à des robots commandés à distance ou de manière autonome soulève de nouveaux risques de dommages et de graves problèmes éthiques .

Les signataires s’engagent ainsi à ne pas militariser leurs robots à mobilité avancée, et indiquent qu’elles ne soutiendront pas non plus les entreprises ou personnes qui seraient tentées d’en faire des machines de guerre.

L’utilisation éthique des robots est un sujet qui alimente de plus en plus le débat public. Les entreprises pointent du doigt un petit nombre de personnes qui ont rendu publics leurs efforts improvisés pour armer ces robots commercialisés .

C’est le cas notamment de la police de Dallas, au Texas, qui a utilisé un robot de déminage comme engin explosif improvisé, selon ce que rapporte le site spécialisé Engadget.

Des collaborateurs, et non des armes

Si le groupe s’engage à ne pas militariser ses engins, rien n’empêche sa clientèle de les armer.

Pour le moment, le populaire robot-chien Spot de Boston Dynamics – qui appartient maintenant à Hyundai – compte parmi ses adeptes l’armée française. Celle-ci les contrôle toutefois à distance et s’en sert surtout pour accéder à des lieux potentiellement dangereux, sans armes.

Le robot-chien Spot de Boston Dynamics. Photo : Boston Dynamics

La police de New York a utilisé le robot-chien de façon semblable sur le terrain, avant de le mettre à la porte en avril 2021.

Comme le note le site spécialisé The Verge, l’armée américaine a financé en grande partie les balbutiements de Boston Dynamics. Elle espérait utiliser les robots pour transporter l’équipement des troupes d'infanterie, mais a abandonné l’idée en raison du bruit que faisaient les machines.

Pour être clairs, peut-on lire dans la lettre, nous ne nous opposons pas aux technologies existantes que les nations et leurs agences gouvernementales utilisent pour se défendre et faire respecter leurs lois.