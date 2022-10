Un nouveau programme en génie électrique offert au Cégep de la Gaspésie et des Îles

La formation Technologie du génie électrique : automatisation et contrôle sera offerte dès l’automne 2023 sur le campus de Gaspé du Cégep de la Gaspésie et des Îles.

Ce nouveau programme de trois ans vise à former des technologues en génie électrique, c’est-à-dire des personnes capables d’opérer et d’entretenir des installations alimentées par des moteurs électriques.

Nous, ce qui va nous distinguer, c’est qu’on va y donner une couleur liée aux énergies renouvelables, entre autres le secteur éolien, en guise de spécificité régionale , précise le directeur des études du Cégep de la Gaspésie et des Îles, Jean Gagné.

La technique est déjà offerte dans 18 institutions collégiales de la province. C’est pourquoi le centre collégial de transfert de technologie (CCTT) Nergica apportera son soutien en rendant accessibles aux étudiants ses infrastructures et son site de recherche grandeur nature de Rivière-au-Renard, et notamment son parc éolien et son parc solaire.

Bien que le campus de Gaspé axe la formation sur les énergies éoliennes, Jean Gagné mentionne que les perspectives d’emploi demeurent variées. Les technologues qualifiés pourront intervenir partout au Québec dans différents types d’industries, comme celles de l'hydroélectricité et de l'aluminerie.

« On pense qu’avec ce programme, on pourra avoir à terme 50 à 60 étudiants supplémentaires [...]. On pense que le programme réussira à être assez attrayant pour pouvoir l’offrir sur une base régulière. » — Une citation de Jean Gagné, directeur des études du Cégep de la Gaspésie et des Îles

Jean Gagné est directeur des études du Cégep de la Gaspésie et des Îles (archives). Photo : Radio-Canada

La direction du Cégep espère accueillir une première cohorte de douze à quinze étudiants. Le programme n’est pas contingenté, puisque la demande de main-d'œuvre pour les métiers de la maintenance industrielle reste assez forte, selon Jean Gagné.

Il y a des domaines où on voudrait avoir davantage d’étudiants, parce que les débouchés sont là et les conditions de travail sont excellentes , souligne-t-il.

La formation est reconnue par les bourses Perspectives Québec, qui offrent 1500 $ après chaque session d’études collégiales réussie. Jean Gagné se réjouit de voir que le programme est également qualifié pour les bourses Parcours pour la mobilité étudiante, qui versent 7500 $ annuellement aux étudiants qui partent dans un cégep éloigné de leur domicile.