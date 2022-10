De grandes retrouvailles au match de football du Vert et or de vendredi soir

Le match de football du Vert et or de vendredi soir sera haut en émotions. En plus de se battre pour améliorer son classement, l’équipe rendra hommage, pour fêter sa 20 e saison, aux joueurs qui ont lancé la formation en 2003.

L’équipe affrontera le Rouge et or de l’Université Laval. Vous avez un match avec deux équipes qui sont classées parmi les 10 meilleures équipes au pays. Pas au Québec, mais au pays. Ça va être une bataille de tranchée où ça va jouer dur, ça va jouer fort, mais ça va jouer bien, avec deux bonnes équipes. Québec est une sommité, et on ne donne pas notre place cette année, c’est l’fun à voir , a souligné le coordonnateur du football du Vert et or, Alain Lapointe, au micro de l'émission Vivement le retour.

Les troupes du Vert et or pourront d’autant plus être galvanisées par la présence de membres de l’équipe 2003, qui ont été invités à de grandes retrouvailles.

C’est la première [équipe]. Il y a eu un retour après une absence de 30 ans. Le retour a recommencé en 2003 avec la première édition. Ces gens-là ont eu du courage, ils savaient que ça serait difficile , souligne Alain Lapointe, qui a été entraîneur pour cette formation.

C’est une équipe qui n’a pas connu la victoire, mais quand Québec ou Montréal ont commencé leur première année, ils n’ont pas eu de victoire, il faut ramener ça dans le cadre. Toutefois, on trouvait important, dans une 20e saison, de rendre hommage à ces gens-là , ajoute-t-il.

« Des fois, on met beaucoup d’importance, dans le sport, à la victoire. Mais dans la vie, les mots courages et respect sont encore plus importants que la victoire. » — Une citation de Alain Lapointe, coordonnateur du football du Vert et or

Une cinquantaine de joueurs de l’équipe 2003 ainsi que leur famille sont attendus vendredi. Il va y avoir une réception privée pour eux. Il y a des gens que ça fait 20 ans qu’ils ne se sont pas vus, donc imaginez comme ça va être chaleureux. À la mi-temps, on va avoir une attention particulière , précise Alain Lapointe, qui se dit ému de revoir l’équipe.

Le match commencera dès 19 h au stade extérieur de l’Université de Sherbrooke.