25 ans de succès vidéoludiques pour Ubisoft Montréal

Lorsque Christophe Derennes, aujourd’hui directeur général d’Ubisoft Montréal, s’est installé avec sa famille dans la métropole québécoise en 1997, il était loin de se douter que, 25 ans plus tard, le studio du quartier Mile-End deviendrait le plus important au monde, fort de ses 4000 personnes employées.

Au départ, la petite équipe de quelque 50 membres caressait le rêve de quadrupler sa taille en cinq ans. La croissance s'est avérée bien au-delà des espérances. Au bout de deux ans, le studio comptait 400 [personnes] , se rappelle Christophe Derennes, qui a été aux premières loges de cette ascension fulgurante.

Ubisoft Montréal occupe les bureaux de l'édifice Peck depuis ses débuts dans le métropole québécoise. Photo : Getty Images / AFP / Eric Thomas

À la fin des années 90, Derennes était le responsable de la mise en place du studio français à Montréal, avec sa collègue Sabine Hamelin, aujourd’hui de retour en Europe. Le duo a effectué plusieurs allers-retours entre la France et le Québec, à la recherche des bureaux parfaits où s’installer. Le choix s’est arrêté sur un quartier en pleine effervescence, le Mile-End, plus précisément dans l’ancienne usine de textile John W. Peck, qui accueille toujours les locaux d’Ubisoft.

Tout a commencé au cinquième étage de l’édifice historique, où des espaces étaient déjà loués à des entreprises technologiques. Enchaînant les succès, l’équipe s’est vite sentie à l’étroit dans les locaux, poussant Ubisoft à s’installer également à d’autres étages, pour finalement occuper l’ensemble de la bâtisse.

Ubisoft Montréal est à l'origine de plusieurs séries de jeux vidéo à succès. Le studio du Mile-End les expose sur un mur. Photo : Radio-Canada / Denis Wong

Les bons coups du studio étaient coutumes dès ses débuts, à commencer avec le jeu Tom Clancy’s Splinter Cell, sorti en 2002, puis Prince of Persia: Sands of Time l’année suivante. En 2007, c’est la consécration avec le lancement de la triomphante série Assassin’s Creed. Far Cry, Watch Dogs et Rainbow Six figurent aussi parmi la grande liste des succès qui portent la signature du studio montréalais.

Montréal, un choix stratégique

En 1997, Montréal était un choix judicieux pour la première percée en Amérique du Nord d’Ubisoft.

Il y avait certes des incitatifs financiers, comme les subventions accordées par Bernard Landry, qui rêvait de faire du Québec un pôle mondial de l’industrie vidéoludique – mission accomplie 25 ans plus tard, la province figurant au troisième rang en la matière dans le monde.

« À Montréal, il y avait cette énergie particulière, [...] une riche diversité [...] et cette envie insatiable [de faire sa marque] dans l’industrie du jeu vidéo. » — Une citation de Christophe Derennes, directeur général d’Ubisoft Montréal

La ville aux 100 clochers était aussi un choix stratégique pour Ubisoft : sa proximité avec les États-Unis, un marché florissant, fait rougir la concurrence, et c’est sans compter le fait qu’on y parle la même langue qu’en France. C’était le meilleur des deux mondes , estime le DG.

Christophe Derennes travaille pour le compte d'Ubisoft depuis plus de 30 ans. Il a fait ses début à Montreuil, en France, où il était responsable, entre autres, de l'informatisation de l'entreprise. Photo : Radio-Canada / Denis Wong

La province québécoise pouvait aussi compter sur plusieurs écoles d’ingénierie, dont l’Université de Sherbrooke, Polytechnique Montréal et l’École de technologie supérieure (ÉTS).

« Il y avait ici un hub universitaire, un bassin d’étudiants avec une base solide, et pas qu’en développement, aussi en art et en design. Nous voulions mettre l’accent sur ça [dans nos jeux]. » — Une citation de Christophe Derennes

Rappelons qu’à la fin des années 90, Internet faisait son entrée dans les foyers québécois et la 3D était en pleine ascension, notamment avec les consoles Nintendo 64 et PlayStation. La conception de jeux vidéo n’était pas encore enseignée dans les écoles.

Ébranler les colonnes du temple

Même s’il est présent depuis les balbutiements montréalais d’Ubisoft – à l’exception d’un passage de deux ans au tournant du millénaire à la direction de Gameloft Montréal -- Christophe Derennes n’a pris la tête du studio qu'en 2020.

C’est lui qui a eu la lourde tâche de reprendre les rênes de l’entreprise après que des allégations de climat toxique et de sexisme ont fait tomber des têtes au sein du bureau, dont celle de Yannis Mallat, l’ancien directeur du studio.

« Ça n’aurait jamais dû se passer, et on fait tout pour éviter que ça se reproduise. » — Une citation de Christophe Derennes

Quand je suis arrivé en poste, j’ai demandé à rencontrer toutes les équipes, afin de comprendre ce qui pouvait être fait pour améliorer le [climat de travail] , raconte-t-il.

Parmi les récentes initiatives, le directeur a embauché une ombudsman, a mis en place un processus de dénonciation indépendant, a établi un code de conduite et a créé un ensemble de formations à suivre par les gestionnaires.

« Je pense qu’on a réussi [à se relever de la crise], et [ces mesures] sont là pour rester. » — Une citation de Christophe Derennes

Le directeur admet également s’être tourné vers ses enfants – aujourd’hui âgés de 26 et 29 ans – afin de mieux comprendre les enjeux liés à la diversité et à l’inclusion.

J’ai compris que la diversité, par exemple, ce n’est pas juste un sujet, c’est eux. Ça fait partie des gens, de ce qu’ils sont en tant que personne , reconnaît-il.

Les efforts du DG se transposent dans les jeux vidéo eux-mêmes. Par exemple, le jeu de tir Rainbow Six Siege a intégré ces deux dernières années des agents et agentes issues de communautés marginalisées, une idée qui vient de l’équipe.

L'agente Osa fait parti du camp des assaillants dans «Rainbow Six Siege». Photo : Ubisoft Montréal

Le premier personnage autochtone, la médecin Thunderbird, a fait son entrée dans le champ de bataille en 2021, suivi de Florès, le premier agent homosexuel. Le personnage d’Osa a pour sa part brisé un plafond de verre en étant la première opératrice transgenre dans un jeu vidéo AAA (une superproduction). La dernière recrue, Sens, est non binaire.

Et ça continue. On ne peut pas se reposer sur nos lauriers , insiste Christophe Derennes.

Ubisoft Montréal souhaite aussi attirer plus de développeuses dans ses rangs, un travail de longue haleine qui se fait dès la petite école en initiant les jeunes aux métiers du jeu vidéo. En contexte de pandémie et de pénurie de main-d'œuvre, le défi est d'autant plus grand.

La nouvelle réalité

Du jour au lendemain, on est passé de 4000 au bureau à 0 , pointe Derennes.

Bien que le studio estime s’être bien adapté à cette nouvelle réalité du travail, des sorties de jeux vidéo ont tout de même dû être reportées, dont celle de Rainbow Six Extraction, lancé finalement en janvier 2022. Cela s’ajoute à la jonglerie du recrutement, particulièrement difficile en contexte de pénurie de personnel.

Ubisoft Montréal compte quelque 4000 membres de son personnel, ce qui en fait le plus grand studio de jeux vidéo. Photo : Radio-Canada / Denis Wong

L’entreprise s’en est tout de même bien sortie, selon Christophe Derennes, qui dit avoir recruté 700 personnes l’année dernière, un nombre record .

Maintenant que la pandémie s’essouffle et que le retour dans les bureaux est entamé, l’heure est à l’adaptation au travail hybride. Par ailleurs, le fameux cinquième étage où tout a commencé pour Ubisoft Montréal a été rénové en ce sens, afin de rappeler l’ambiance de la maison. On peut y trouver notamment un téléviseur géant, un sofa et des consoles de jeux vidéo, et des bureaux qui ne sont pas assignés à des membres de l’équipe en particulier.

Le 5e étage de l'édifice Peck a récemment été rénové afin de s'adapter à la nouvelle réalité du travail hybride. L'espace a été pensé pour ressembler à la maison, avec un salon et des consoles de jeux, par exemple. Photo : Radio-Canada / Denis Wong

Ubisoft a également planché sur de nombreux incitatifs pour accroître la rétention de personnel, dont l’ajout de semaines de congé et un meilleur équilibre travail-famille avec le télétravail. En fin de compte, ce sont les employés qui vont décider de la tournure des choses , mentionne-t-il.

Quelle suite pour un studio de jeux vidéo qui est déjà sacré le plus grand au monde? Le directeur général croit que l’avenir d’Ubisoft repose entre autres sur les jeux mobiles AAA, mais aussi les gigaproductions à grand budget, dites AAAA .

Le dirigeant garde toujours à l’esprit de rester à l'écoute des joueurs et joueuses, un public exigeant , reconnaît-il, mais qu’il affectionne. Après tout, c’est la communauté d’adeptes de jeux vidéo qui a le dernier mot sur le succès ou non d’un titre.