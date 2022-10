Un plan d’action pour centraliser les cours en ligne en Saskatchewan

Cette initiative a pour but de créer une nouvelle politique d'apprentissage afin d’assurer que les élèves qui choisissent d’étudier en ligne bénéficient d’une meilleure éducation.

Il existe 33 systèmes scolaires en ligne à travers la Saskatchewan qui desservent environ 4000 étudiants à temps plein et des milliers d’élèves qui étudient à temps partiel.

Le ministre de l’Éducation, Dustin Duncan, souhaite que ce plan de centralisation soit opérationnel d’ici 2023, car selon lui, l’adoption de ce mode d’éducation est en hausse.

« Plus d’étudiants suivent des cours en ligne, pandémie ou pas. Nous verrons ces chiffres augmenter au cours de la prochaine décennie. » — Une citation de Dustin Duncan, ministre de l’Éducation de la Saskatchewan

Dustin Duncan ajoute que le nouveau système sera plus efficace avec l’argent des contribuables et offrira une plus grande variété de cours.

Les inscriptions des élèves débuteront cet hiver et les enseignants auront la possibilité de travailler pour l'école en ligne dès l'hiver prochain, quel que soit leur lieu d'enseignement.

Dustin Duncan affirme que les divisions scolaires catholiques pourront décider si elles veulent continuer à opérer leur propre système d’éducation en ligne ou si elles veulent intégrer le système de centralisation de la province.

Le directeur de l'éducation des écoles catholiques de Regina, Sean Chase, affirme pour sa part, que la division scolaire ne participera pas au système centralisé.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti