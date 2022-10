La police d’Ottawa en mode séduction

Le Service de police d’Ottawa ( SPO ) est en pleine campagne de recrutement et cherche à pourvoir 80 postes. Le processus d'embauche est d'ailleurs enclenché pour plus de la moitié d'entre eux.

« Nous avons 40 recrues mais aussi environ 10 officiers expérimentés », fait état la sergente au sein de l'équipe de recrutement du SPO , Maria Keen.

Ainsi, Mme Keen a bon espoir que l’objectif sera atteint d’ici la fin de l’année.

Le SPO embauche chaque année des recrues du Collège de police de l'Ontario ; au mois de janvier, de mai et de septembre. Environ 1400 agents assermentés sont à l’embauche à la police d’Ottawa. Les 80 postes vacants à combler le sont en raison de départs au cours de la dernière année.

Lors de l’adoption du budget 2021, le SPO a connu un gel d’embauche en raison de questions monétaires.

Nous ne sommes pas comparables aux autres grandes villes en matière [...] de police , note la sergente Keen. C'est pourquoi nous faisons de notre mieux pour recruter. Nous essayons de trouver différentes façons de le faire.

Cette dernière explique que le nombre d'agents par rapport à la population est inférieur à celui des autres grandes ville canadiennes.

Je suis agréablement surprise que nous recevions [autant] de candidatures , partage-t-elle. J'aime dire aux gens qu'ils font partie du changement. Vous voulez voir un changement dans la police? Vous pensez que la police doit changer? Vous devez faire partie de ce changement, sinon ça ne changera jamais , lance Mme Keen.

« On doit embaucher une nouvelle génération d'agents de police, une nouvelle génération de pensée. » — Une citation de Maria Keen, de l'équipe de recrutement du SPO

Toutefois, bien que le recrutement va bon train, le métier semble avoir pris un coup dans l’aile, selon des experts.

Ce n’est plus une vocation, c’est une profession

L'ancien chef du SPO , Charles Bordeleau, parle quant à lui d’un changement fondamental dans les bases du métier.

Moi quand j'ai commencé il y a 35 ans, c’était plutôt une vocation , partage-t-il. Aujourd'hui c’est une profession, c’est un métier.

Les agents ont tendance à quitter après cinq ou dix ans, rapporte-t-il. C’est beaucoup plus facile pour eux de changer d’emploi .

L'ancien chef du service de police d'Ottawa, Charles Bordeleau (archives). Photo : Marc-André Cossette/CBC

À ses yeux, la profession n’est plus la même. Elle est beaucoup plus difficile , opine l’ancien chef du SPO .

Suite à des événements qui ont eu lieu ici au Canada, à travers le monde, il y a un manque de confiance dans les services de police et il y a aussi beaucoup plus de responsabilités vis-à-vis la communauté.

Charles Bordeleau fait notamment référence aux médias sociaux. Il y a beaucoup plus de yeux sur le travail que les policiers font , constate-t-il. C’est important d’avoir un système de responsabilité pour les accusations, mais [la surveillance] c’est beaucoup plus élevé de nos jours.

« Ils prennent des décisions en quelques secondes et ils se font questionner à chaque fois qu’ils font quelque chose. » — Une citation de Charles Bordeleau, ancien chef du Service de police d'Ottawa

Selon lui, tous ces facteurs peuvent en décourager certains. Les jeunes personnes qui ont peut-être pensé à se joindre au service de police, ils regardent, ils se questionnent , raconte l’ancien chef de police.

Les nouvelles responsabilités, la perception du métier, et la confiance accordée aux policiers sont tous trois des aspects qui pèsent lourdement dans la balance selon son expertise.

C’est l’histoire de la mort de George Floyd, aux États-Unis, qui a particulièrement entaché le métier de policier selon M. Bordeleau.

Souvent les personnes racialisées ne se voient pas dans le service de police , note-t-il. Toutefois, ça commence à changer, il y a beaucoup plus de représentation, les personnes de différentes races, de différents background, se voient dans le service de police, incluant les femmes aussi. Ils voient qu’ils ont une place.

Il faut créer un équilibre, dit Eli El-Chantiry

Le président de la Commission des services policiers d'Ottawa, Eli El-Chantiry, souligne les besoins au sein du SPO .

Nous avons désespérément besoin d’employés, car nous dépensons plus en heures supplémentaires que nous le devrions en raison du manque de personnel , soulève-t-il.

Nous sommes en train d'embaucher , assure-t-il, mais il y a une limite dans le Collège de police [de l'Ontario] du nombre de places .

Le conseiller Eli El-Chantiry a remplacé Diane Deans à la présidence de la Commission des services policiers d'Ottawa (archives). Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

Il s’agit surtout de créer un équilibre entre embaucher du personnel expérimenté et de nouvelles recrues, explique le conseiller municipal du quartier West Carleton-March.

L'entrée directe ne nécessite pas autant de temps pour la formation et le coaching. En même temps, les nouvelles recrues peuvent être recrutées dans la communauté au sens large, mais ça, ça prend plus de temps.

Prêt à relever les défis

N’en reste que des passionnés du métier, il y en a encore. Un étudiant de deuxième année au collège La Cité à Ottawa, Xavier Lebrasseur, rêve d’être policier depuis des années.

Être patrouilleur, c'était mon rêve depuis que je suis jeune, et je vais le suivre à 100 % , lance fièrement le jeune homme.

À ses yeux, l’image véhiculée du métier a peu d’importance. Il y en a qui se basent sur la télé, il y a des fusils, c'est tout ça qu'ils voient , partage-t-il. Toutefois, ce qui l’intéresse c'est plus l’aide, la communauté, être capable de faire la différence dans la vie de quelqu'un. Le feeling est très bon.

Xavier Lebrasseur rêve d’être policier depuis des années. Photo : Radio-Canada

C'est sûr que c'est un terrain glissant , concède néanmoins l’étudiant. Les convois qui bloquaient le centre-ville au complet, les affaires avec Georges Floyd, c'est inacceptable comment les policiers aux États-Unis ont géré la situation [...] c'est sûr que c'est un défi pour les policiers.

Xavier Lebrasseur se sent toutefois d’attaque. L’adrénaline, c'est ce sur quoi cet étudiant carbure. J'aime ça, c'est sûr que c’est très stressant, on peut y laisser notre vie, mais si j'avais l'opportunité, je la prendrais , affirme-t-il en faisant allusion aux possibilités de carrière qui pourraient s’offrir à lui dans l’avenir.

Changer les perceptions

La coordinatrice et professeure au sein du programme Techniques des services policiers à La Cité, Nancy Bélanger, remarque un débalancement au niveau de la demande et de l’offre disponible.

Ce qui est ironique, c'est qu’en ce moment on cherche beaucoup de policiers, mais on a moins d'étudiants qui rentrent , soulève-t-elle.

Habituellement, le collège accueille entre 160 et 180 étudiants en première année, puis perd entre 20 et 30 étudiants une fois rendus à la deuxième année, recense la coordonnatrice.

Présentement, le programme ne compte qu’une centaine d’étudiants.

Selon Mme Bélanger, cette baisse de l'engouement s’explique parce que l'emploi policier est moins populaire qu'il a été .

90 à 95 % de nos policiers travaillent avec des standards élevés et ils sont professionnels , fait valoir la coordinatrice. Mais ce qu'on voit à la télé — que ce soit des émissions, des reportages, des vidéos qui démontrent de la violence — ça nourrit, veut veut pas, une image négative.

Nancy Bélanger est coordinatrice et professeure au sein du programme Techniques des services policiers à La Cité. Photo : Radio-Canada

L’image du métier ainsi véhiculée est néfaste au processus de recrutement selon elle. Il y a du travail dans la société à faire en ce moment pour rééquilibrer tout ça , estime Mme Bélanger.

Elle rappelle que lorsqu’on commence à regarder plus en détail, on réalise qu’au contraire nos policiers font une différence dans la société, on en a besoin, et plus souvent qu’autrement, nos policiers font des interventions, des bonnes interventions, ils sauvent des vies .

Le but du programme à La Cité est donc, en partie, de déconstruire les idées préconçues que les étudiants pourraient avoir sur le métier et de faire le ménage de ce qui est la réalité et de ce qui est peut-être un peu modifié par les réseaux sociaux , explique Mme Bélanger.

Même si les cours offerts à La Cité ne sont pas indispensables aux nouvelles recrues pour intégrer le Collège de police de l'Ontario, ils permettent aux étudiants de valider leur choix, partage la professeure.

Parfois, il y en a qui pense qu’ils sont faits pour l’emploi puis ils vont peut-être réaliser dans la job de police qu’ils ne sont peut-être pas faits pour ça , raconte-t-elle. L’important c’est de se questionner en tant qu’aspirant policier ou aspirante policière à savoir : est-ce que vraiment je veux revêtir l’uniforme avec tout ce qui va avec.

Avec les informations de Nelly Albérola