Hockey Alberta nomme 4 enquêteurs et 1 responsable chargé des cas de mauvais traitements

Dans un communiqué publié vendredi, la fédération albertaine dit s’engager à prendre des mesures pour rendre la discipline plus sécuritaire et plus inclusive pour ses adhérents et partout ailleurs au pays .

Hockey Alberta se dit déterminé à prendre au sérieux les allégations de mauvais traitements, peu importe où et quand elles se produisent.

Ces allégations doivent faire l'objet d'une enquête et d'une décision par des personnes ayant des compétences spécialisées , lit-on dans le communiqué.

Cependant, et contrairement à ses semblables au Québec et en Ontario, la fédération albertaine ne retire pas sa confiance en Hockey Canada. Elle lui demande néanmoins de prendre un certain nombre de mesures et de fournir des réponses dans des délais précis.

L'instance provinciale dit maintenir le contact avec Hockey Canada et continuer à travailler avec la fédération nationale pour améliorer et renforcer le système de hockey pour les Albertains et les participants de tout le pays.

D'autres actions pourraient être prises par Hockey Alberta

Par ailleurs, elle met en garde l’instance nationale qu’un manque d'action pourrait amener Hockey Alberta à prendre d'autres actions qui comprennent, entre autres, la retenue des frais de participation.

Nous croyons qu'il est important d'établir un ensemble de mesures dans un cadre national pour améliorer la culture générale de notre sport , déclare la fédération albertaine.

Elle ajoute : Nous continuons de poser les questions auxquelles nos membres et nos intervenants cherchent des réponses.

Hockey Alberta dit également avoir contribué à l'examen de la gouvernance par le juge Cromwell et attend les recommandations finales du rapport. Nous continuerons de participer aux séances d'examen ce mois-ci et aux autres processus à venir , ajoute le communiqué.

La fédération rappelle également qu'un groupe de travail sur l'équité, la diversité et l'inclusion a été créé en octobre 2021 pour l'aider à orienter ses décisions.

La fédération dit continuer à gérer la discipline en Alberta, peu importe ce qui se passe au niveau national.