Il y a 70 ans, le 11 octobre 1952, La soirée du hockey était diffusée à la télévision de Radio-Canada pour la toute première fois. Les samedis soir ne seront plus jamais les mêmes. Pour plusieurs, ils deviendront aussi sacrés que la messe du dimanche matin. Nos archives reviennent sur quelques moments marquants que cette émission rassembleuse a fait vivre aux téléspectateurs.

La première partie diffusée à la télévision oppose les Canadiens aux Red Wings de Détroit. Elle est captée par trois caméras installées au forum de Montréal et décrite par celui qui deviendra la voix et la référence linguistique pour la description des parties de hockey en français, René Lecavalier.

Au départ, les matchs sont présentés à partir de 21 h 30, alors que la deuxième période est déjà bien entamée. La diffusion de La soirée du hockey a pour effet de propulser la vente de télévisions au Québec.

Impossible de nommer tous les moments d'exception d’une émission qui a tenu l’antenne plus de 50 ans. Notre montage d’archives présente quelques-uns de ces faits saillants.

Montage d’archives de « La soirée du hockey » de 1952 à 1984. Réalisation : Patrice Pouliot.

La décennie 1950 est marquée par les prouesses de Maurice Richard qui provoque quelques mouvements de foule. Le Rocket sait soulever l’enthousiasme des partisans par son jeu enlevant. Le joueur est tellement adulé et important pour le peuple canadien-français qu’il provoque une émeute le soir du 17 mars 1955 lorsque le président de la LNH Clarence Campbell annonce sa suspension.

Durant les années 1950, entre la seconde et la troisième période, les amateurs ne manquent pas les commentaires et l’analyse de Jean-Maurice Bailly et de son équipe à la Ligue du vieux poêle.

Les années soixante sont celles où le grand Jean Béliveau s’illustre par son talent et sa personnalité et montre l’exemple à tous ceux qui suivent ses traces.

En 1966, certains téléspectateurs qui possèdent un téléviseur couleur voient apparaître les teintes caractéristiques des uniformes. À partir de l’année suivante en 1968, les parties sont désormais diffusées en entier.

Durant les années 1970, le Tricolore domine le monde du hockey. Entre 1976 et 1979, l’équipe composée d’éclatants joueurs tels Yvan Cournoyer, Guy Lapointe, Serge Savard, Larry Robinson et bien entendu Guy Lafleur remporte quatre coupes Stanley consécutives. C’est également une décennie où notre sport national s’ouvre sur le monde avec la série du siècle en 1972.

Avec l’arrivée des Nordiques dans la LNH en 1979, une nouvelle rivalité s’installe entre Québec et Montréal. Durant les années 1980, La Soirée du hockey atteint des cotes d’écoute record durant les parties électrisantes où s’opposent le Tricolore et les Fleurdelisés.

La décennie 1990 est ponctuée de la dernière coupe Stanley du Canadien de Montréal remportée par les hommes de Jacques Demers.

Le 9 juin 1993, Jean Pagé s’entretient avec l’entraîneur et revient sur cette série enlevante où 10 des 11 victoires du Canadien sont gagnées en prolongation.

Jean Pagé s’entretient avec Jacques Demers, entraîneur des Canadiens de Montréal qui vient de remporter la coupe Stanley. Intervention de Pierre Bouchard et de Mario Tremblay.

Jacques Demers explique que l’esprit de famille qui dominait au sein de l’équipe cette année-là était très important. Aux dires de l’entraîneur, l’équipe n’était pas la plus grosse ni la plus talentueuse du circuit, mais c’était une équipe avec énormément de courage .

Au cours de l’entrevue, Mario Tremblay et Pierre Bouchard, deux anciens du Canadien de Montréal ayant remporté cinq coupes Stanley chacun, viennent féliciter Jacques Demers. Les deux ex-joueurs et l’animateur Jean Pagé sont unanimes, la saison 1993 fut une saison extraordinaire.

À l’occasion des 50 ans de « La soirée du hockey » Jean Pagé mène une entrevue devant le Centre Bell avec Lionel Duval et Richard Garneau anciens animateurs à « La soirée du hockey ».

À l’occasion du 50e anniversaire de La soirée du hockey souligné le 6 octobre 2001, Jean Pagé s’entretient avec Lionel Duval et Richard Garneau devant le Centre Bell.

Lionel Duval est présent comme animateur à La soirée du hockey durant 29 ans et Richard Garneau durant 23 ans.

Les trois hommes évoquent leurs plus beaux souvenirs. Ce que retient Lionel Duval, c’est d’abord la grande amitié qui régnait entre les membres de La soirée du hockey.

L’animateur se remémore des saisons dans les années 1970 où l’on pouvait assister à huit défaites dans l’entièreté de la saison.

« Je me souviens dans le temps certains disaient : qu’est-ce que ça donne d’aller jouer à Chicago ou dans une autre ville, c’est un deux points automatiques (rires). » — Une citation de Lionel Duval

Ils regardent tous ensuite un message présenté par René Lecavalier lors de l’annonce de sa retraite en 1984. Pour ces trois hommes, René Lecavalier fut un maître auprès duquel ils ont beaucoup appris.

« Rien ne peut mieux assurer le succès de La Soirée du hockey que le succès du hockey lui-même. Le prestige de l’un est indissoluble du prestige de l’autre. » — Une citation de René Lecavalier

En 2004, La Soirée du hockey est retirée des ondes après avoir été diffusée pendant plus de 52 ans à l’antenne de Radio-Canada.