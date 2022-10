Plus de 180 randonneurs aux défis de la Virée des sommets de Fermont

L’année dernière, environ 120 personnes ont pris part à cette activité.

Pour y participer, il suffisait de se prendre en photo au sommet de l’une des six montagnes et de l’envoyer à la page Facebook de l’initiative.

Le défi ultime consistait à gravir l’une des six montagnes proposées par la Virée des sommets, dont le premier mont des monts Severson. Photo : Gracieuseté de la Virée des sommets de Fermont

Devant la popularité grandissante de la Virée des sommets de Fermont, les organisateurs comptent préparer de nouveaux défis.

Il y aura certainement une Virée estivale l’année prochaine. On a tellement une belle réponse de la population qu’on veut absolument que ça revienne , dit l'agente de développement de la MRC de Caniapiscau, Marie-Paule Jolicoeur.

Marie-Paule Jolicoeur, agente de développement de la MRC de Caniapiscau Photo : Gracieuseté de Marie-Paule Jolicoeur

Chaque mois, un défi supplémentaire a été proposé.

En juin, le défi mensuel consistait à inviter une personne en randonnée pédestre dans la région de Fermont.

Un groupe de randonneurs (de gauche à droite) : Molly Dionne, Pascal Bérubé, Dale Bérubé, Joane Desgagnés et Pascale Castilloux, au sommet du mont Daviault à Fermont (archives). Photo : Molly Dionne

Pour le mois de juillet, les Fermontois étaient invités à nettoyer les sentiers des montagnes qui entourent la municipalité. En juillet, on a été satisfait du peu de personnes qui nous ont envoyé des photos. Des randonneurs aguerris nous ont écrit pour nous dire qu'il y avait beaucoup moins de déchets dans les sentiers. Ça a été pour nous une grande joie , lance Mme Jolicoeur.

En août, on a invité les gens à sortir de leur zone de confort. Ça pouvait être de sortir randonner malgré la pluie ou de se rendre en vélo jusqu’à la montagne , raconte-t-elle.

Lors du dernier défi, en septembre, les participants devaient cueillir notamment des fruits et des champignons. En septembre, on a récolté les bienfaits de la nature pendant qu’on s’est promené dans les sentiers , ajoute-t-elle.

La Virée des sommets de Fermont a reçu un total de 457 photos durant l’été. On a quand même un nombre non négligeable de personnes qui ont complété la Virée des sommets, c’est-à-dire qu’ils ont gravi les six sommets qui sont à proximité de la ville et qui font partie de notre activité , précise l'agente de développement.

Les 6 montagnes de la Virée des sommets Le mont Daviault

Le premier mont des monts Severson

La montagne du lac Perchard

La montagne de la mine des Chinois

La montagne de Quartz

Le mont du Solstice

Les organisateurs des défis souhaitent également proposer l’activité durant les mois les plus froids de l’année. On va bientôt travailler sur la virée hivernale. On vise probablement un départ en janvier pour terminer la saison en mars ou avril , note Mme Jolicoeur.