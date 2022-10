L’industrie des granulés de bois menace les forêts en C.-B., estiment des détracteurs

Une enquête de l’émission The Fifth Estate (Nouvelle fenêtre) de CBC met de l’avant comment l’entreprise Drax a transformé une petite industrie en une opération internationale dépendante de l’exploitation de zones de coupes comprenant des forêts vierges et des forêts anciennes de la Colombie-Britannique.

L’industrie des granulés de bois et le gouvernement de la Colombie-Britannique affirment que les granulés sont une source d’énergie renouvelable et que cette industrie permettra aux différents pays de rencontrer leurs cibles d’émissions de gaz à effet de serre tout en créant des emplois.

Pour leur part, des militants, des scientifiques et des environnementalistes soutiennent que loin d’être verte, la production de granulés de bois génère peu d’emplois et aggrave la crise climatique. Ils ajoutent que le tout a lieu avec l’appui du gouvernement néo-démocrate de John Horgan, une cible de longue date de critiques qui le disent trop près de l’industrie forestière.

L’écoblanchiment de l’industrie des granulés de bois doit cesser , affirme Bob Simpson, le maire de Quesnel, une ville de l’intérieur de la province dont la santé financière dépend de l’industrie forestière.

Chauffage aux granulés de bois Photo : iStock

L’industrie des granulés de bois soutient que cette ressource est renouvelable parce que les arbres repoussent alors que les combustibles fossiles disparaissent à jamais. Des scientifiques notent toutefois qu’il faut des décennies et même des siècles à une forêt pour se régénérer et que la combustion des granulés de bois produit plus d’émissions de gaz à effet de serre que le charbon.

Il faut voir cette industrie pour ce qu’elle est : une machine à imprimer de l’argent pour quelques individus grâce aux subventions du Royaume-Uni et aux dépens de la Colombie-Britannique , déclare Bob Simpson.

Des relations qui soulèvent des questions

Le premier ministre britanno-colombien, John Horgan, croit que l’industrie des granulés de bois offre une solution gagnant-gagnant pour l’économie et l'environnement. Sa ministre des forêts, Katrine Conroy, a d’ailleurs fait la promotion de son expansion en Asie.

Les inquiétudes quant à l’industrie et sa relation avec ceux qui sont responsables de la surveiller ont été exacerbées plus tôt cette année quand Diane Nicholls, la cheffe forestière provinciale en poste depuis de longues années, est devenue la vice-présidente nord-américaine responsable de la durabilité du groupe Drax.

Quand un bureaucrate fait le saut pour aller travailler [au sein de l’industrie] que ses décisions comme fonctionnaire a appuyée, le moins qu’on puisse dire [je pense], c’est que c’est un peu brouillon, affirme Bob Simpson. [Je pense] qu’une enquête est de mise.

John Horgan a refusé l’entrevue proposée par The Fifth Estate. Dans une déclaration, la ministre des forêts a dit de Diane Nicholls qu’elle a joué un rôle clef pour l’adoption d’une nouvelle gestion des forêts et que l’industrie des granulés de bois permet de réduire les déchets qui proviennent de l’exploitation forestière.

Une industrie croissante qui aura besoin de matière premières

En 2012, la valeur des exportations de granulés de bois de la province était de 174 millions de dollars, selon Statistique Canada, et la majorité a été exportée vers l’Angleterre. En 2021, la valeur des exportations avait plus que doublé pour atteindre 378 millions de dollars; le Japon se rapprochant désormais du Royaume-Uni comme premier marché d’exportation.

Drax s'approvisionne en granulés de bois partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe et en Amérique du Sud. D'ici 2030, l’entreprise prévoit quasi doubler sa production pour qu’elle atteigne 8 millions de tonnes et de nombreux observateurs en Colombie-Britannique se demandent d’où viendra la nouvelle production et ce que cela signifiera pour les forêts de la province.

Michelle Connoly, une des directrices du groupe Conservation North basé à Prince George, a découvert des données qui montrent que les entreprises de production de granulés de bois ne font pas qu’acheter les restes des forestières. Elles btiennent également des permis de coupe.

En faisant l'acquisition des avoirs de Pinnacle en 2021, Drax est devenu propriétaire à 100 % de 4 usines de granulés de bois et partiellement propriétaire de 3 autres usines du même type en Colombie-Britannique, dont celle-ci à Burns Lake. Photo : Offerte par Stand.earth

Conservation North a fait équipe avec Ben Parfitt, un analyste du Centre canadien des politiques alternatives basé à Victoria. Il a passé au peigne fin les données publiques provinciales et a découvert que Pinnacle Resources, acquise par Drax en 2021, a obtenu de nombreux permis de coupe.

Le besoin de matière première, une menace pour les forêts

Dans son rapport annuel publié en mars 2022, Drax écrit que ses opérations s'étendent à des secteurs qui comprennent des forêts anciennes de la province et qu’elle se plie aux restrictions intérimaires adoptées par Victoria sur l’exploitation de ces zones.

Drax se défend de produire de l’électricité en Angleterre à l’aide de bois britanno-colombien. Le directeur de la durabilité de l’entreprise, Joe Aquino, a déclaré à l’émission The Fifth Estate, que Drax n’utilise que des arbres de mauvaise qualité qui autrement ne serviraient à rien. Les arbres de meilleure qualité sont utilisés par les scieries et les autres manufacturiers.

Drax est propriétaire à 100 % de l'usine de granulés de bois Meadowbank près de Prince George. Photo : CBC

Au cours d’une visite de son usine de Meadowbank au sud de Prince George, Joe Aquino a souligné que 80 % des matières premières utilisées pour produire les granulés de bois sont des résidus des scieries et le 20 % restant provient des forêts sous forme de bois rond.

Une partie importante de l'argument de Drax, quand elle se targue d’être une industrie verte, c’est qu’elle utilise les rémanents d’exploitations, soit les brindilles et menus débris de bois qui restent dans les coupes après l’exploitation.

Ces rémanents peuvent servir de combustible en cas de feu de forêt et la pratique de les brûler de façon contrôlée est critiquée, car cela produit des gaz à effet de serre.

Ces rémanents sont désormais une valeur ajoutée pour les forestières qui promettent que le tout sera brûlé outre-atlantique.

Les rémanents d'exploitation, les brindilles et menus débris de bois qui restent après la coupe peuvent être vendues par les forestières aux usines de production de granulés de bois. Photo : Sam Beebe

Verte ou pas verte

En Angleterre, le carbone qui s’échappe des cheminées des centrales électriques de Drax font la une.

Cela augmente les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à court et à moyen terme et ils reçoivent des subventions pour faire ça , rage Duncan Brack, un conseiller en politique pour le groupe de réflexion londonien Chatham House.

En décembre 2021, plus de 50 membres du Parlement britannique ont signé une lettre demandant la fin des subventions à l’industrie des granulés de bois, affirmant que de brûler des arbres était un scandale . Ils notaient dans leur lettre que cette année-là, Drax avait déjà reçu 7 milliards de dollars en subventions du Royaume-Uni.

Une demande à laquelle ont fait écho plus de 500 scientifiques dans une autre lettre où ils affirment que l’utilisation des granulés de bois pour produire de l’électricité n’est pas une solution à la crise climatique. Ils soulignent que les arbres ont plus de valeur sur pied qu’abattus, à la fois pour le climat et la biodiversité.

L’entreprise Drax n’est plus listée sur l’indice S&P des énergies propres.

Une exploitation qui peut servir à séquestrer le carbone

Dans un rapport, Drax fait état de sa stratégie pour contrer l’opposition à la production d’électricité à l’aide de granulés de bois en entretenant des liens solides avec les représentants gouvernementaux, y compris au Canada.

Pour sa part, Adam Olsen, député du Parti vert à Victoria et son porte-paroles en matière de foresterie croit que la gestion de l’industrie forestière dans la province est en crise.

Alors que l’exploitation forestière est en ralentissement dans la province depuis 20 ans, entraînant la disparition de la moitié des près de 100 000 emplois dans le secteur, la production des granulés de bois prend de l’ampleur.

L'industrie forestière représente une part importante de l'économie de Williams Lake. Photo : Radio-Canada / Francis Plourde

La province compte 13 usines de production de granulés de bois dont 8 sont totalement ou partiellement détenues par Drax.

Une fois que ces usines sont construites, le gouvernement provincial peut difficilement leur demander de fermer boutique, dit Ben Parfitt, analyste au Centre canadien des politiques alternatives. Ces usines ont besoin de matières premières et elles vont les acquérir le plus économiquement possible, ajoute-t-il.

Michelle Connoly du groupe Conservation North craint que cette industrie vienne engouffrer ce qu’il reste des forêts de la province pour produire une soi-disant énergie verte qui ne l’est pas.

Au coeur d’une des régions les plus dépendantes de l’industrie forestière en Colombie-Britannique, le maire de Quesnel, Bob Simpson, comprend l’attrait de l’industrie des granulés de bois pour les villes forestières. Il souligne toutefois qu’il y de meilleures façons d’utiliser les ressources forestières de la province, que ce soit pour produire des bioplastiques, des produits de bois d’ingénierie ou des panneaux de fibres de bois, qui sont des façons de séquestrer du carbone.

Mettons fin aux subventions, arrêtons les calculs ridicules pour faire disparaître les gaz à effets de serre [produits par cette industrie] et il devient clair que ce n’est pas une industrie qu’il faut soutenir , affirme Bob Simpson.

Drax affirme suivre les réglementations en place

Jeudi, Drax a publié un communiqué de presse en réponse au reportage de The Fifth Estate diffusé jeudi soir. L'entreprise y affirme que le Canada possède les forêts parmi les plus réglementés au monde, assurant ainsi que les forêts de la Colombie-Britannique sont bien gérées .

Drax y affirme qu'elle n'exploite pas les forêts et qu'elle n'a pas récolté le bois situé dans la zone ciblée par cette émission de la CBC dans son reportage.

Nos politiques d'approvisionnement en matières premières sont conformes aux nomes et aux règlements des gouvernements du Canada et du Royaume-Uni .

Avec les informations de The Fifth Estate