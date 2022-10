La Place des Arts du Grand Sudbury reconnue pour son architecture

Les élus de la province ont été invités par l’Association des architectes de l’Ontario (AAO) à nommer leur édifice préféré dans leur circonscription afin de compiler la crème de la crème.

La Place des Arts du Grand Sudbury fait partie des neuf sites retenus par le jury d’architectes de l’ AAO .

Ce n’est pas seulement un rectangle avec des fenêtres , illustre le député néo-démocrate de Sudbury, Jamie West, qui a mis en nomination la Place des Arts dans le cadre du projet.

L’ AAO rappelle dans un communiqué qu’ alors que la levée des mesures sanitaires se poursuit et que les gens sortent à nouveau, le rôle communautaire que jouent ces édifices reprend de l’ampleur.

Cette année, l’exposition Queen’s Park Picks sera exceptionnellement présentée dans un format virtuel  (Nouvelle fenêtre) sur le site web de l’ AAO .

Les autres sites retenus comprennent entre autres l’hôtel Jeremiah McKay Kabayshewekamik de Sioux Lookout, la gare Union de Toronto et l'église catholique ukrainienne Holy Protection of the Mother of God de Guelph.

Des projets d’impact

Un thème relie les neuf édifices sélectionnés par le jury : l’impact communautaire. Selon la présidente de l’ AAO , Susan Speigel, la Place des Arts est l’un de ces endroits qui vous forcent à porter attention.

« Certaines personnes y vont pour l’architecture et tombent sur la culture et d’autres y vont pour la culture et tombent sur de l’architecture. Ça créer des discussions intéressantes au sujet des villes dans lesquelles nous habitons et de ce que nous voulons des édifices qui y sont construits. » — Une citation de Susan Speigel, présidente de l’Association des architectes de l’Ontario

C’est en plein dans le centre-ville , fait remarquer le directeur général de la Place des Arts, Jean-Gilles Pelletier. Elle a pour objectif de redonner vie au quartier.

La Place des arts a ouvert ses portes le 29 avril 2022. (Archives) Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Jamie West ajoute que cet endroit est une ressource importante pour les familles francophones du Grand Sudbury, qui se cherchent peut-être une garderie ou une librairie qui offre des services dans leur langue.

Il y a seulement neuf places dans l’exposition Queen’s Park Picks. Je suis très fier que la Place des Arts en fasse partie , affirme M. West.

Nous n’avons pas fini. Nous ne faisons que commencer , ajoute M. Pelletier.

Un édifice à saveur historique

Plusieurs matériaux, comme du bois sudburois utilisé pour reconstruire après le grand feu de Chicago, des briques provenant de la première école francophone du Grand Sudbury, donnent une signification historique à l’architecture de la Place des Arts.

La Place des Arts du Grand Sudbury est le domicile des sept organismes culturels et artistiques francophones de la ville. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Les architectes se sont également inspirés des édifices du centre-ville, comme l’hôtel King Edward, et l’histoire des sept organismes qui ont fondé la Place des Arts pour lui donner une image familière.

C’est une façon de démontrer la résilience de la communauté francophone , explique M. Pelletier. Selon lui, il était important de créer un sentiment d’appartenance.

C’est après avoir fait une tournée de la Place des Arts peu après son ouverture que Jamie West a compris l’importance de cet immeuble pour la communauté francophone.

J’apprends la langue française depuis 2018, tout comme son histoire et sa joie de vivre. Comme anglophone, je ne connaissais pas l’histoire des francophones dans ma ville , explique-t-il, soulignant qu’il a surtout été marqué par l’impact de la guerre des épingles pour l’éducation francophone à Sudbury.

Avec des informations d'Ashishvangh Contractor de CBC