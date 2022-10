Ammon Bundy, patriote ou terroriste?

En ce vendredi soir à Blackfoot, dans le sud-est de l’Idaho, une trentaine de résidents de la région se retrouvent dans une salle communautaire où trônent des têtes de chevreuil empaillées. Ils sont venus écouter Ammon Bundy, le candidat indépendant au poste de gouverneur de leur État déjà très conservateur.

Parmi eux, Hailey, une femme d’une soixantaine d’années. Il représente une bouffée d’air frais, dit-elle, c’est un véritable patriote.

Avec son traditionnel chapeau de cowboy et ses jeans, Ammon Bundy se recueille pour la prière avant son allocution.

Ammon Bundy se recueille pendant la prière avant son discours à Blackfoot, en Idaho. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Puis, il interpelle ses spectateurs, leur demande ce qui les a motivés à venir l’écouter en ce vendredi soir. Je suis ici parce que je fais campagne pour vous , explique fièrement une femme dans l’assistance.

Cela me rappelle d’autres campagnes d’insurgés politiques, comme celle de Jesse Ventura , dit un autre partisan, originaire, lui, du Minnesota, et visiblement partisan du célèbre lutteur élu gouverneur indépendant de cet État à la fin de 1990.

Le thème de discussion favori du candidat Bundy : la liberté. Un sujet qu’il connaît bien, surtout après avoir passé, il y a quelques années, un total de 22 mois en détention.

« Je ne suis qu'un père de famille qui a malheureusement été poussé sur une sorte de scène politique. Et mes yeux se sont ouverts à cause de ce qui s'est passé et de ce à quoi j'ai été exposé. » — Une citation de Ammon Bundy

Un refus des autorités fédérales

Pour comprendre ce qui anime le combat d'Ammon Bundy, il faut remonter à 2014, au Nevada, alors qu’il est aux premières loges d’une confrontation entre son père, Cliven, un propriétaire de ranch, et les forces de l’ordre.

Au cœur du différend, des frais de pâturage que Cliven Bundy a toujours refusé de payer à l’administration fédérale qui gère les terres publiques. Selon Cliven Bundy et son fils, le gouvernement fédéral n'a pas le pouvoir constitutionnel de posséder de vastes étendues de terres, argument que les tribunaux ont toujours rejeté.

Cliven Bundy, propriétaire d'un ranch au Nevada, est à l'origine de la première confrontation de la famille avec les forces de l'ordre en 2014. Photo : Getty Images / Nathan Howard

En présence des partisans armés de la famille Bundy, la confrontation tourne vite au vinaigre et c’est le début d’une longue saga judiciaire pour les Bundy qui vont par ailleurs continuer leur combat, cette fois-ci en Oregon.

C’est là que, deux ans plus tard, Ammon Bundy organise une grande marche en soutien à deux ranchers qui font face à la justice. La situation va se transformer en une occupation du refuge faunique national de Malheur avec, encore une fois, ses partisans armés.

Alors que la police tente de négocier le départ d’Ammon Bundy et de ses miliciens, la situation tourne mal pour Lavoy Finnicum, un des propriétaires de ranch, alors qu'il décide de foncer sur un barrage policier.

Il sera abattu par les forces de l’ordre, ce qui provoquera la fin du siège qui aura duré 40 jours.

Ammon Bundy lors du siège de janvier 2016 dans le refuge faunique de Malheur en Oregon. À sa gauche, Levoy Finnicum qui sera abattu par la police quelques semaines plus tard alors qu'il se dirigeait vers un barrage policier. Photo : afp via getty images / ROB KERR

En attente du procès pour l’affaire des pâturages au Nevada et du refuge faunique de l’Oregon, Ammon Bundy sera détenu. Et tout ce temps, ses partisans démontreront leur soutien à ce père de six enfants.

Puis, en 2017, contre toute attente, il est libéré. Pour le siège de l’Oregon, il a été déclaré non coupable. Quant à la confrontation au Nevada, toutes les accusations contre lui et son père ont été retirées.

Devenir gouverneur de l’Idaho

Cinq ans plus tard, le voilà donc en pleine campagne électorale pour obtenir le poste de gouverneur de l’Idaho en tant qu'indépendant. Craint-il que ses démêlés avec la justice repoussent les électeurs? Ammond Bundy est stoïque.

« Si j'étais un terroriste domestique ou un criminel, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. J’ai subi deux grands procès fédéraux et, dans les deux procès, ils nous ont déclarés non coupables parce que nous étions innocents. Nous avons été attaqués par le gouvernement fédéral et celui de l’État. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent de moi, mais la preuve, c'est que j'ai défendu les droits des gens, et que je continuerai à le faire. » — Une citation de Ammon Bundy

Le souffle de la pandémie

Ammon Bundy a d’abord tenté de se présenter sous la bannière républicaine, sans succès. Car, depuis les sièges du Nevada et de l’Oregon, Bundy ne s’est pas vraiment assagi.

En fait, depuis 2020, il a fait de son combat contre les mesures sanitaires de la pandémie son nouveau credo contre les gouvernements. Il a alors créé le People’s Rights Network en réaction à ces mesures. Il sera d’ailleurs arrêté à de multiples reprises pour des actions en lien avec la pandémie.

Difficile de mesurer le soutien à Ammon Bundy, mais ses partisans sont fidèles et voués à sa cause. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Il s’agit d’une nouvelle façon de s’afficher contre les autorités et de faire grossir aussi son nombre de partisans, selon Jaclyn Kettler, professeure agrégée à l’École de service public de l’Université d'État de Boise.

Bundy a été assez impliqué dans certains de ces efforts et s'est organisé au début contre les politiques COVID et l’influence croissante du gouvernement. Il a une base très dévouée, et c'est là que les questions entrent en jeu , explique-t-elle.

Quelle est la taille de cette base? Il a des partisans très dévoués, mais pas assez pour vraiment concourir au niveau de l'État lors d'une élection générale.

Sur Ohdio Écoutez le reportage radiophonique de Frédéric Arnould diffusé à l'émission Désautels le dimanche sur ICI Première.

Des appuis fidèles

Des partisans, Ammon Bundy continue malgré tout d’en faire le plein depuis qu’il a créé le People’s Rights Network. Il dit avoir plus de 46 000 membres dans une trentaine d’États et peut se targuer d’avoir 18 000 abonnés à sa chaîne YouTube.

Parmi eux, Daniel Babcock, qui décrit Bundy comme un homme de principes. Personne ne peut prouver la violence parce qu’il n’en a jamais commis, me certifie-t-il. Il n'a jamais pointé d'arme sur qui que ce soit. Mais les médias n'aiment pas les gens qui défendent des principes.

Le professeur en droit constitutionnel de l'Université de Willamette, Norman Williams Photo : Courtoisie : Norman WIlliams

Pour Norman Williams, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Willamette en Oregon, Ammon Bundy n’a probablement pas grand chance d’être élu, mais on aurait tort de minimiser sa force.

L’histoire est remplie d'exemples de candidats que les gens ont rejetés comme peu susceptibles de gagner, mais qui ont fini par l'emporter. Il y a un danger à juste dire que c’est un candidat qui va juste attirer une frange de droite, souligne-t-il. Il y a une vraie colère dans les régions rurales de l'Ouest. Et Bundy parle de cette colère d'une manière qui est considérée comme beaucoup plus authentique que les républicains des centres urbains.

Les partisans de Bundy le décrivent comme un vrai patriote qui fera tout pour éviter que l’Idaho ne cède aux sirènes du socialisme, un refrain répété souvent parmi ceux qui le suivent.

La liberté est un thème cher à Ammon Bundy qui a passé 22 mois en détention dans l'attente de ses procès. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Nous sommes sur une pente tellement glissante s'il ne gagne pas, maintient le partisan Daniel Babcock. Dans quatre ans, comme ça se passe, nous allons simplement serrer la main de la Californie et de l'Oregon, parce que nous suivrons leurs politiques.

Ce qui fait sourire le professeur Norman Williams.

« Des candidats aiment s'envelopper dans le drapeau américain, non seulement au figuré mais aussi au propre, comme un authentique Américain ou comme un authentique Orégonais ou comme un authentique représentant de l’Idaho. Mais ces termes ne veulent pas dire grand-chose, ils sont l'équivalent de "crème fouettée légère". C'est bon, mais ça manque de substance. » — Une citation de Norman WIlliams, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Willamette en Oregon

Un programme politique chargé

Même si les rares maisons de sondage qui l’incluent dans leurs projections ne lui donnent qu’un pourcentage marginal d’appui, Ammon Bundy croit dans ses chances.

Ce qu’il fera dès qu’il deviendra gouverneur sera de légiférer sur l’avortement pour l’interdire complètement et, bien sûr, de concentrer ses efforts en vue de la grande bataille, celle de la reprise des terres.

Nous prévoyons de travailler en étroite collaboration avec les assemblées législatives pour refaire notre système d'impôt foncier afin que ce ne soit plus l'État qui contrôle nos propriétés , soutient-il.

Il ne reste qu’un mois avant l’élection du 8 novembre. S’il ne sort pas gagnant, que fera Ammon Bundy? Il va d'abord se reposer, après avoir traversé l’État de long en large. Son combat de rébellion sera-t-il pour autant terminé? Je vais me réunir avec mes amis et ma famille et ceux qui comprennent ce qu'est la vraie liberté, et quoi et pourquoi.

Est-ce à dire que son fameux groupe People Rights Network pourrait devenir une milice? Je ne sais pas, laisse-t-il tomber. Tant que nous n'enfreignons pas les droits de l'autre, nous devons nous respecter et nous défendre si nécessaire.

Ammon Bundy traverse l'Idaho à bord de son véhicule récréatif à son effigie. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Une réponse cryptique, mais qui n’occulte pas ses motivations de toujours, la liberté à tout prix et son refus de l’autorité fédérale.

« S'ils veulent dire que je suis en quelque sorte un radical ou un terroriste national, parce que je crois que la liberté est la capacité de faire ce que vous voulez tant que vous n'enfreignez pas les droits d'autrui, si c'est ça leur définition d'un terroriste national, alors étiquetez-moi. Parce que c'est à ça que je crois. » — Une citation de Ammon Bundy

Alors que la rencontre avec sa trentaine de militants conquis d’avance se termine, Ammon Bundy repart dans son véhicule récréatif bardé de son effigie, en quête d’autres appuis. Une activité à la fois dans les petites villes et villages de l’Idaho conservateur, dans l’espoir fugace d’obtenir les clés de Boise, la capitale.