Le pont de l’autoroute 1 près de Swift Current bientôt opérationnel

Selon le gouvernement, ce projet qui s'étend sur plusieurs années comprend deux nouveaux viaducs, l'un sur les voies en direction de l'ouest et l'autre sur les voies en direction de l'est de l'autoroute 1, au-dessus du chemin de fer du Canadien Pacifique.

Plus de 4000 véhicules empruntent chaque jour la route transcanadienne à l'est de Swift Current, ce qui en fait une importante voie de transport, utilisée régulièrement par les travailleurs faisant la navette, le secteur agricole local, les secteurs pétrolier et gazier ainsi que de nombreux camions de transport , souligne le ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Everett Hindley.

Everett Hindley, qui est aussi député provincial de Swift Current, a fait cette annonce au nom du ministre de la Voirie et de l’Agence de l’eau de la Saskatchewan Jeremy Cockrill.

Il s'agit d'un projet important pour notre région, car il permettra de prolonger la durée de vie de ces ponts pendant de nombreuses années , dit-il.

Selon le gouvernement, c'est la société Graham Construction de Regina qui en est le maître d'œuvre.

« Les nouveaux ponts auront une durée de vie d'environ 75 ans et remplaceront deux ponts plus anciens construits il y a plus de 60 ans. » — Une citation de Everett Hindley, ministre de la Santé mentale et des Dépendances

La construction du viaduc en direction de l'ouest a commencé en janvier 2021 et les travaux routiers ont débuté en août.

Quant au viaduc en direction de l'est, les travaux ont commencé en avril 2022 et s’achèveront à la fin du mois.

Nous tenons à remercier les usagers de la route pour leur attention et leur patience pendant la période de construction , note M. Hindley.

Investir dans les routes

Le budget provincial de cette année prévoyait 55,2 millions de dollars pour la rénovation ou le renouvellement de 15 ponts et d'une centaine de ponceaux.

La Saskatchewan a investi 11,5 milliards de dollars dans l'infrastructure routière depuis 2008, améliorant ainsi plus de 18 400 kilomètres de routes de la province, rappelle le communiqué.

Selon le plan de croissance décennal de la province, 10 000 km de routes et d'autoroutes provinciales devraient être construits ou améliorés, et les travaux prévus au cours des trois premières années représentent plus de 3500 kilomètres.

La province rappelle aux usagers le respect du Code de la route sur les limitations de vitesse en attendant la fin définitive des travaux.