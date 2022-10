Les articles d’Halloween plus populaire cette année

La demande pour les articles d'Halloween est plus importante cette année. Club Jouet voit ses ventes augmenter de 12 % comparativement à l'an dernier. Les articles d'Halloween pourraient donc se faire plus rares si les consommateurs s'y prennent trop tard alors que les difficultés d'approvisionnement sont encore présentes.

Sarah Desmarais, responsable des achats chez Club Jouet, constate que la clientèle magasine de plus en plus tôt pour Halloween. Elle a fait ses commandes d'articles en février dernier et espère pouvoir répondre à la demande. Le stock d'Halloweens, je l'ai eu à 80 %, mais c'est sur que si je veux en ravoir, ça va être vraiment plus difficile , souligne Mme Desmarais.

L'Association des détaillants en alimentation du Québec assure que les épiciers ont des friandises pour encore quelques semaines. Elle suggère toutefois du même coup de ne pas trop tarder avant de se procurer les bonbons et chocolats préférés des enfants costumés.

Comportement difficile à prévoir

Selon une étude du Conseil canadien du commerce de détail, 86 % des Canadiens envisagent de dépenser autant ou plus que l'an dernier en vue de l'Halloween.

Pour Laure Saulais, professeure en science de la consommation à l'Université Laval, difficile de prévoir le comportement de la clientèle qui est très instable dans un contexte exceptionnel qui évolue très vite .

« Avec la hausse du prix de l'énergie et de l'épicerie, on peut se dire, les gens vont moins dépenser à Halloween. Alors que du même coup, on sort de deux ans de mesures sanitaires très lourdes donc les gens veulent aussi s'amuser. » — Une citation de Laure Saulais, professeure agrégée en Science de la consommation à Université Laval

Mme Saulais rappelle que l'inflation ne touche pas tous les ménages de la même manière. Chez certains, ce sera particulièrement tendu alors ils vont réduire leur budget. D'autres foyers ont plutôt bénéficié d'une augmentation de revenu liée à l'inflation.

Inflation qui n'épargne personne

L'inflation qui était de 7 % en août dernier ne fait pas exception des friandises, indique l'Association des détaillants en alimentation du Québec. Il y a eu une grève chez Nestlé au courant de la dernière année et un manque de main-d'œuvre dans le secteur de la transformation alimentaire. Ça peut varier sur les prix effectivement, mais il y a toujours des promotions en magasin que les gens peuvent surveiller , affirme le vice-président de l'organisme, Stéphane Lacasse.

Le prix des bonbons n'est pas épargné par l'inflation. Photo : Radio-Canada

Pour l'entreprise de jouets pour enfants, les prix ont aussi dû être ajustés puisque Club Jouet doit débourser 15 % de plus que l'an dernier pour le transport de marchandises.