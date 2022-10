Chasse à l’original : fort achalandage attendu dans les forêts et commerces de la Mauricie

Les deux prochaines semaines s’annoncent achalandées dans les forêts de la Mauricie. La chasse à l’original est une activité très prisée que pratiquent de plus en plus de gens. Plusieurs profiteront d'ailleurs du long week-end pour s’y adonner.

Des milliers de personnes viendront dans les forêts de la Mauricie dans les prochains jours pour la chasse, estime le président du conseil d’administration de la Fédération des pourvoiries du Québec et propriétaire de la pourvoirie Waban-Aki à La Tuque, Bruno Caron.

La Mauricie compte 74 pourvoiries , dit-il, et la majorité offre des activités de chasse à l’orignal.

Bruno Caron s’attend à ce que les commerces, comme les magasins de chasse et pêche ainsi que les épiceries soient très achalandés à La Tuque.

« C’est une économie qui est hyper importante pour toutes les régions du Québec. » — Une citation de Bruno Caron, président de la Fédération des pourvoiries du Québec

Le propriétaire de la pourvoirie Waban-Aki constate qu’un nombre grandissant de personnes s’intéressent à la chasse. On a de nouveaux adeptes de la chasse. [...] On le voit beaucoup avec la chasse aux petits gibiers qui est extrêmement populaire cette année , dit-il.

En entrevue à l’émission En direct, Bruno Caron a déclaré qu’il y a aussi plus de femmes qu’avant qui s’adonnent à ce loisir.

Prévention sur la route forestière en Haute-Mauricie

Alors que la saison de la chasse bat son plein, le Comité de sécurité de la route 25 a tenu vendredi un barrage routier à proximité du pont de la rivière Saint-Maurice, à La Tuque, afin de sensibiliser les conducteurs à l’importance d’adapter sa conduite sur une route forestière.

Les automobilistes et camionneurs doivent notamment respecter une limite de vitesse de 70 km/h sur la voie et de 30 km/h sur les ponts ainsi que signaler leur présence sur un poste banque publique (CB) et maintenir une plus grande distance avec les autres véhicules.

Le Comité de sécurité de la route 25 est formé de représentants du ministère des Transports du Québec (MTQ), de la Sûreté du Québec (SQ), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, d’Hydro-Québec, de la communauté de Wemotaci, de la Ville de La Tuque et de représentants de l’industrie forestière.