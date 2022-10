Le nombre d’élèves francophones est en augmentation en Alberta

Fin septembre, le conseil scolaire FrancoSud comptait 3752 élèves allant de la prématernelle à la 12e année, soit 256 de plus par rapport à l’année dernière. Il s’agit d’une augmentation de 7,3 %.

Pour le président du conseil scolaire FrancoSud, Marco Bergeron, cette hausse est due au travail apporté à leurs infrastructures scolaires, leurs plus grandes gammes d'enseignants de qualité et le fait que les gens reviennent en Alberta grâce à la reprise économique.

Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) compte 3861 élèves. Une augmentation de 3 % par rapport aux chiffres de septembre 2021.

L’augmentation du nombre d’élèves pour les centres scolaires Centre-Nord et du Nord-Ouest est plus minime. Avec respectivement 665 et 439 élèves, le nombre d'élèves du Conseil scolaire Centre-Nord a augmenté de 35 et celui du Nord-Ouest de 11.

Dolorèse Nolette, la présidente du conseil scolaire Centre-Est, explique que la légère augmentation connue par son conseil est rassurante.

Plusieurs parents ont décidé de remettre leur enfant dans le système scolaire plutôt que de les garder à la maison pour faire l’apprentissage à domicile , remarque-t-elle.

Dolorèse Nolette explique également que leur école à Cold Lake, la plus populaire du conseil scolaire, y est aussi pour quelque chose.

De plus en plus de militaires francophones qui viennent s'installer, travailler ou qui sont affectés à la base de Cold Lake choisissent d'inscrire leurs enfants à l'école francophone chez nous , dit-elle.

Un retour à la tendance prépandémique

Toutes ces augmentations font en sorte que le nombre d'élèves francophones dans l’ensemble des quatre conseils scolaires dépasse les 8700.

Pour la présidente des conseils scolaires francophones de l’Alberta, Tanya Saumure, cette augmentation d’un peu plus de 100 élèves s'explique pour plusieurs raisons.

L’ouverture de nouvelles écoles, la qualité des établissements ainsi que la qualité de l'éducation et des enseignants expliquent la hausse de cette année, selon elle.

« On voit des plus grandes hausses dans les plus grands conseils scolaires [comme FrancoSud et Centre-Nord] puisqu’ils sont près des grandes villes. » — Une citation de Tanya Saumure, présidente, conseils scolaires francophones de l’Alberta

Tanya Saumure ajoute que l’augmentation du nombre d’étudiants était quelque chose de constant avant la pandémie. La période 2020-2021 était la seule où ils ont remarqué une diminution du nombre d’élèves, un phénomène similaire pour la majorité des autorités scolaires de l’Alberta.

Sur l'ensemble de la province, le nombre d'élèves, allant de la prématernelle à la 12e année, est passé de 734 794 en 2021 à 744 809 en 2022.

Marco Bergeron et Dolorèse Nolette croient tous les deux que la tendance va se maintenir et que le nombre d’élèves dans les écoles francophones va augmenter dans les prochaines années.

Avec les informations de Marc-Antoine Leblanc