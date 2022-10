Le Festival international Celtic Colours est de retour en personne au Cap-Breton

En Nouvelle-Écosse, le Festival international Celtic Colours, événement culturel incontournable sur l'île du Cap-Breton, revient en personne pour une première fois depuis le début de la pandémie, avec 9 jours de musique, de chants, de danses celtiques et de danses carrées traditionnelles.

Du vendredi 7 octobre au samedi 15 octobre, cette 26e édition du festival propose 48 concerts et plus de 200 expériences culturelles partout dans les communautés du Cap-Breton.

Des artistes de l'île du Cap-Breton, mais aussi de l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve, du Québec, de l'Ontario, des États-Unis, d'Irlande et d'Écosse se produiront sur les différentes petites scènes.

Les Fireflies, du Nouveau-Brunswick, Fortunate Ones, de Terre-Neuve, et les musiciens du Cap-Breton Heather Rankin, Dwayne Côté, Ashley MacIsaac, Décota McNamara et Chris Babineau, entre autres, seront des festivités.

Le violoniste Ashley MacIsaac, qui a des racines acadiennes, participe au festival. Photo : Festival Quinzou - www.quinzou.com

Même si l'ouragan Fiona a causé des dommages il y a deux semaines au Cap-Breton, les organisateurs du festival vont de l'avant, sans avoir eu à modifier la programmation.

Tourisme automnal

Le festival Celtic Colours représente une occasion de prolonger la saison touristique au Cap-Breton, d'autant plus que des festivaliers de partout au Canada, des États-Unis et de l'Europe convergent chaque année vers l'île néo-écossaise.

La directrice générale du Centre de la Mi-Carême, Yvette McPhee, est enthousiate quant au retour du festival dans les communautés.

« Celtic Colours, c'est important pour nous. C'est la culture, les couleurs, c'est accueillir le monde. C'est une grosse partie de qui on est, ici, au Centre de la Mi-Carême. » — Une citation de Yvette McPhee , directrice générale du Centre de la Mi-Carême

Situé à Grand Étang, son organisme organise des soupers acadiens pendant quelques soirées, et des activités communautaires tous les jours de l'événement.

L'autrice-compositrice-interprète acadienne de Chéticamp, Michelle Deveau. Photo : Facebook Michelle Deveau - artiste

L'autrice-compositrice-interprète de Chéticamp, Michelle Deveau, n'en est pas à sa première participation au Festival international Celtic Colours.

Elle fera une prestation de musique acoustique sous un éclairage intime à la chandelle dans la chapelle du Lieu historique national de la Forteresse-de-Louisbourg, dans la soirée du dimanche 9 octobre.

Pour la chanteuse, guitariste et pianiste acadienne, le festival Celtic Colours représente une expérience culturelle extrêmement riche.