Hockey Canada : Blaine Higgs envisage de couper les liens avec le Mondial junior 2023

Oh oui, nous l’avons pris en considération, mais nous ferions cela avec nos homologues en Nouvelle-Écosse. Ce ne serait pas une décision unilatérale parce que nous sommes responsables du tournoi ensemble. Oui, toutes les considérations font partie de l’équation, mais espérons que nous n'irons pas aussi loin , a expliqué Blaine Higgs, vendredi, durant une mêlée de presse à Fredericton.

M. Higgs accorde quelques semaines à Hockey Canada pour effectuer des changements organisationnels.

Il y a beaucoup de travail dans l’organisation d’un événement comme celui-ci. Personne ne me donne d’échéancier pour que nous prenions une décision, mais je dirais que d’ici la fin d’octobre, nous ne devrions pas tarder plus que cela. Nous ne devrions pas tarder plus que quelques semaines. Je dirais que d’ici la fin d’octobre, ce sera oui ou non , fait entendre Blaine Higgs.

Le Championnat mondial de hockey junior masculin 2023 doit avoir lieu à Moncton et à Halifax du 26 décembre au 5 janvier.

Les partis d’opposition réclament des mesures concrètes

La cheffe du Parti libéral, Susan Holt, réagit vivement aux scandales qui ébranlent Hockey Canada.

Il faut l’assurance que le genre de choses épouvantables que nous avons vu se produire chez Hockey Canada ne vont pas se produire chez Hockey Nouveau-Brunswick, ne seront pas tolérées dans notre province, et que les fonds gouvernementaux ne vont pas à des organisations qui cachent ou règlent financièrement des questions de harcèlement et d’agressions sexuelles , a déclaré Susan Holt.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne devrait pas hésiter à prendre une position plus tranchée, estime le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau.

Je pense que le Nouveau-Brunswick a une façon, avec le financement pour cet événement-là, de dire qu’ici au Nouveau-Brunswick on n’accepte pas la culture du viol, on n’accepte pas la culture de la misogynie, on n’accepte pas ça dans les sports , a souligné Kevin Arseneau.

Le député propose au gouvernement de couper son financement si les dirigeants de Hockey Canada ne présentent pas un plan d’action pour enrayer ce genre de culture.

Hockey Canada est ébranlé par des scandales d’agressions sexuelles présumées. L'inaction des dirigeants de l’organisme à ce sujet a mené d’importants commanditaires à annoncer qu’ils ne financent plus les activités du programme masculin, dont le Championnat du monde junior.