L’opposition veut une enquête publique sur l’après-Fiona à l’Île-du-Prince-Édouard

À l'Île-du-Prince-Édouard, le Parti vert demande une enquête publique sur la gestion par le gouvernement provincial de l'après-Fiona. L'ouragan a frappé la région atlantique le 24 septembre, causant des dommages et des pannes d'électricité sur l'île.

Dans un communiqué publié vendredi, le chef de l'opposition officielle, Peter Bevan-Baker, du Parti vert, déclare que, bien que les opérations post-Fiona soient toujours en cours, il existe de plus en plus de preuves troublantes de défaillances évitables dans des domaines clés qui doivent faire l'objet d'une enquête .

Forcer Maritime Electric à comparaître

Après la tempête post-tropicale Dorian, en septembre 2019, une firme externe avait été chargée d'examiner les interventions du gouvernement provincial. Elle avait rédigé un satisfecit et quelques recommandations, notamment en matière de communications.

Peter Bevan-Baker juge qu'un tel examen, mené par une tierce partie, ne serait pas suffisant dans le cas de Fiona.

Le 27 septembre, les dommages au réseau électrique étaient visibles à Charlottetown, la capitale de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : CBC / Alexandre Silberman

Un commissaire aurait, selon lui, plus de pouvoirs.

Un commissaire pourrait obliger les représentants d'une entreprise de services publics, d'une société de télécommunications, d'un partenaire communautaire ou d'un autre organisme non gouvernemental à témoigner et à présenter des preuves sur ce qui s'est passé , détaille le leader de l'opposition.

Vendredi après-midi, 13 jours après le passage de Fiona, il y avait toujours plus de 10 000 clients de Maritime Electric privés d'électricité sur l'île.

Personnes âgées laissées à elles-mêmes

Le Parti vert juge que les personnes âgées et handicapées ont été abandonnées après Fiona. La formation politique désire voir un commissaire enquêter sur cette situation.

Karla Bernard, députée du Parti vert dans Charlottetown-Victoria Park, le 5 avril 2022. Photo : Radio-Canada

Karla Bernard, députée verte de Charlottetown-Victoria Park, explique que les infrastructures publiques qui accueillent ces personnes n'ont pas eu d'entretien pendant des années et que Fiona a aggravé la situation.

C'est quelque chose qui me préoccupait avant cet ouragan. J'ai visité plusieurs bâtiments publics où habitent les personnes âgées, et il y avait beaucoup d'inquiétudes, comme les toits non réparés pendant des années , dit-elle.

La députée affirme avoir vu des flaques d'eau dans les corridors de certaines résidences publiques pour personnes âgées.

Elle reproche aussi au gouvernement de ne pas avoir pris plus soin des personnes âgées pendant qu'elles étaient sans électricité.

« Elles n'avaient rien. Le gouvernement a vraiment laissé les personnes âgées dans le noir. » — Une citation de Karla Bernard, députée verte de Charlottetown -Victoria Park

Ils ont juste parlé, ils ont donné des sacs pour que les personnes âgées puissent elles-mêmes enlever la nourriture de leur réfrigérateur , déplore-t-elle.

C'était vraiment les groupes communautaires qui ont écouté ces appels d'aide de nos personnes âgées, qui ont donné de la nourriture, qui ont donné des couvertures en extra, qui ont donné des lampes de poche, des chandelles pour ces personnes-là , poursuit Karla Bernard.

Nous pensons qu'une enquête publique est importante à cause de ce que nous avons vu, entendu, des expériences des Insulaires , dit-elle.

Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, fait le point sur les contrecoups de Fiona, le 28 septembre. Photo : Gracieuseté : Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

La nomination d'un commissaire est dans les mains du premier ministre Dennis King. Peter Bevan-Baker demande qu'il rencontre les verts et les libéraux avant toute nomination, afin de discuter du mandat du commissaire.

En cas de refus, Karla Bernard prévient que l'opposition officielle prépare un plan afin d'avoir des réponses à nos questions .

Quant à savoir si c'est le moment propice pour lancer cette demande, alors que l'île fait encore face aux dégâts laissés par Fiona, elle confie : J'avais un peu d'inquiétude de lancer cette demande maintenant parce que nous sommes encore au milieu de ce désastre. Mais on a besoin de garder le gouvernement responsable. Nous appelons pour ça maintenant, mais nous comprenons que ce n'est pas le temps de faire ça maintenant.

Les libéraux aussi

Quelques heures après les verts, ce sont les libéraux qui ont, à leur tour, demandé une enquête publique sur la réponse du gouvernement.

Sonny Gallant, chef par intérim du Parti libéral de l'Île-du-Prince-Édouard, le 24 février 2022. Photo : Radio-Canada

Contrairement à l'opposition officielle, le troisième parti à l'Assemblée législative demande à la Commission de réglementation et d'appel de prendre en charge cette enquête.

Bien que nous soyons en faveur d'une enquête publique, qui sait combien de temps il faudra pour que le premier ministre décide d'en demander une , s'interroge le chef par interim du Parti libéral, Sonny Gallant.