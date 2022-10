N’achetez pas votre dinde aux États-Unis, demande l’Agence d’inspection des aliments

L'inflation qui continue d'avoir un impact sur nos factures d'épicerie peut pousser les Canadiens vivant le long de la frontière des États-Unis à aller chercher une aubaine pour leur dinde de l’Action de grâce , explique le Dr Boubacar Sidibe, gestionnaire national de la section des programmes de la santé aviaire des animaux aquatiques et des espèces non traditionnelles à l'Agence.

Or, des éclosions de grippe aviaire dans plusieurs États limitrophes forcent l'Agence à interdire l'importation de volaille crue et de produits de volaille en provenance du Maine, de l'État de New York, de l'État de Washington, du Michigan, du Minnesota, de l'Idaho et du Dakota du Nord, notamment.

Danger

L'objectif de l'Agence est d'éviter toute forme de contamination croisée en raison d'un produit importé.

« Le risque ne concerne pas la consommation humaine. Rien ne prouve en ce moment que la viande de volaille ou les oeufs pourraient transmettre le virus. Le problème, c'est quand la viande de volaille infectée entre dans la chaîne alimentaire d'espèces sensibles. Les espèces sensibles, il y en a tellement : les animaux domestiques, les animaux aquatiques... » — Une citation de Dr Boubacar Sidibe, gestionnaire national de la section des programmes de la santé aviaire des animaux aquatiques et des espèces non traditionnelles à l'Agence canadienne d'inspection des aliments

La transmission entre plusieurs espèces pourrait mener ultimement à une contamination de l'humain. Une dinde cuite jetée aux poubelles et mangée par une espèce animale sensible pourrait, ainsi, créer d'importants problèmes, prévient le Dr Sidibe. On ne veut pas ça.

La présence de dindes issues de certains États pourrait aussi mener à des éclosions chez les producteurs de dindons canadiens.

L'Agence craint que les Canadiens se tournent vers les États-Unis, alors que les prix des aliments achetés en magasin en août ont affiché l'augmentation la plus marquée depuis août 1981, à 10,8 %, selon Statistique Canada. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Étiquette

Ainsi, depuis septembre, seuls les produits portant l'étiquette prêt pour la consommation , cuit , entièrement cuit ou toute autre expression du genre en provenance des États-Unis sont permis d'entrée au Canada.

La dinde crue et surgelée n'est donc pas autorisée.

Les Canadiens qui tenteront de faire entrer les produits interdits se feront confisquer leur bien à la frontière et pourraient s'exposer à des amendes.

Produits interdits d'entrée La viande de volaille crue (y compris dindons et poulets congelés)

Les œufs de table crus

Les jaunes d'œufs et le blanc d'œuf (albumen)

Les restes de repas cuits dans un restaurant

Les aliments crus destinés aux animaux de compagnie et les produits de volaille crus

Les plumes Produits permis par l'Agence canadienne d'inspection des aliments Poulet rôti, grillé ou cuit à la broche, destiné à la vente au détail

Soupe au poulet ou mélanges à soupe

Œufs durs bouillis

Saucisses au poulet ou à la dinde

Viande de charcuterie au poulet ou à la dinde

Sandwichs, roulés ou kebabs au poulet ou à la dinde, entièrement cuits

Sécuritaire

Malgré la présence de plusieurs éclosions de grippe aviaire au Canada, dont au Québec, en Alberta et au Nouveau-Brunswick, l'Agence demande aux Canadiens de se tourner vers le marché intérieur pour éviter toute perte de contrôle.

Les industries canadiennes sont très efficaces et les éleveurs de dindes canadiennes continuent de respecter les normes de biosécurité. Ils mettent en place des précautions accrues pour éviter la grippe aviaire dans leur élevage. Nous ne prévoyons pas d'impact sur l'offre de dindes pour l'Action de grâce, croit le Dr. Sidibe.

Certaines provinces pourraient être davantage touchées par le manque de dindons. Or, les stocks congelés sont disponibles et permettent de répondre à la demande, selon l'Agence.

Les Éleveurs de dindons du Québec n'ont pas été en mesure de répondre à nos demandes d'entrevue.

Le Québec compte près de 250 producteurs de dindons. En 2019, l'industrie a fait des recettes de 79,9 millions de dollars. Environ 16 % des producteurs se trouvent en Chaudière-Appalaches.