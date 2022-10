Le passage en solo de Bønanza

Musicien depuis plus d’une quinzaine d'années, Dominic Pelletier lance son premier album solo, sous le nom de plume Bønanza. Après des années de punk au sein de la formation The Hunter, de rock avec le groupe Caravane et de musique électronique avec New Bleach, Prince Limonade l’amène plutôt dans des zones pop, funk et soul. Discussion avec l'artiste.

Qui se cache derrière Bonanza ?

En fait, c'est moi. C'est Dominic Pelletier, mais qui ne voulait pas s'appeler Dominic Pelletier. Je ne sais pas si j'assume mon nom, mais je trouve ça le fun d'avoir un meaning plus que juste le nom que mes parents m'ont donné.

J'ai trouvé ce nom-là, avec les chercheurs d'or qui ont nommé une rivière dans laquelle ils ont trouvé de l'or, Bonanza Creek. Ce qui me faisait capoter, c’est tout ce que les chercheurs d'or ont vécu et ce qu’ils sont devenus avec ce périple-là, sans jamais trouver d’or. C'est un peu ça que je trouvais cool dans le chemin à parcourir et non le résultat. De là mon nom.

Donc tu n’as pas d’attente en lien avec la sortie de cet album?

Pour moi ce qui est important, c'est le processus. Depuis toujours. Ça fait maintenant 16 ans que j'ai une carrière dans la musique. Différents projets, mais depuis le début, l'important c'est juste d'écrire de la musique, de faire de la musique, de me libérer à ce niveau-là et d'en faire profiter les gens. Ça a toujours été ça.

Comment est venue l’idée de créer ce Prince Limonade ?

Quand j'ai composé cet album-là, c'était la grande noirceur. C'était la pandémie, on voyait personne. Je me disais que j’avais besoin de lumière et que d'après moi, les gens allaient en avoir besoin aussi. De là, ces thèmes-là. C'était important pour moi d'avoir l'alter ego Prince limonade parce que moi, en tant que Doum, je ne suis pas game de dire nécessairement aux gens comment vivre leur vie, ce qui est de la merde ou ce qui est cool.

Tandis que Prince Limonade, lui, oui. Il peut dire vous devriez chiller au soleil au lieu de tout le temps travailler du lundi au vendredi de 8 à 5. Moi, je me serais senti mal à l'aise, c’est pour ça que je passe par lui.

Parle-nous du processus de création.

La limonade, les citrons... c'était vraiment un lexique que je n'avais jamais utilisé dans mes autres projets. J'ai trouvé un alter ego, j'ai trouvé un thème puis j’ai tapé dans le thème tout au long de l'album. C’est une chose que j'avais moins faite avec Caravane qui était plus des tounes qui sortent comme ça, naturellement, avec tout ce qu'on a connu dans la vingtaine, les bars, les ruptures amoureuses et tout et tout.

Là, j'avais un thème précis, j'avais une direction artistique. C'était important pour moi de respecter ça. C'est la première fois que je fais un album aussi conceptuel, je me suis mis plus de barrières que par les années antérieures.

Tu as de nombreux projets comme Caravane, New Bleach, le boysband Les Maryann… As-tu peur de t'éparpiller?

J'ai mes petits bébés qui vont perdurer c’est sûr. Bønanza, ça fait longtemps que j’ai voulu avoir un projet solo, c'est sûr que je vais le chérir pendant un bon bout.

Il y a le quatrième album de Caravane qui s'en vient. C’est pas mal mes gros projets principaux. Les autres, c'est plus des side projects que si ça fitte, on sort de quoi, pis si ça fitte pas, je laisse de côté.

« Plus rien à foutre du Next Big Thing

Tant qu’j’capable de payer mes bills

Aujourd’hui à 30 ans, j’ai pu rien à prouver

J’ai assez chanté juste pour d’la visibilité » — Une citation de Paroles de la chanson NBT

Dans la chanson NBT, tu mentionnes que tu n’as plus rien à prouver. Tu le penses vraiment?

Je pense que c'est la sagesse de la trentaine qui s'installe en moi. Je n’ai jamais voulu être une vedette. Je faisais de la musique parce que j'aimais ça, mais c'est sûr que pendant ma vingtaine, quand Caravane s'est mis à un peu plus exploser, je me suis dit que ça allait peut-être se passer.

Puis ça s'est passé un peu, mais ça s'est jamais passé comme certains artistes. Avec la maturité que j'ai acquise, je suis content de tout ça. J'en veux pas plus. Je suis bien pour vrai, je pense que c'est le meilleur des deux mondes. J'ai vu vieillir des artistes comme Fred Fortin et Olivier Langevin qui vivent bien leur vie, ils ont des gens qui les écoutent, puis c'est pas non plus des vedettes qui sont pas capables d'aller à l'épicerie. Moi je trouve ça cool, c'est un peu plus ça que je recherche.

Le duo New Bleach en spectacle à la Baie de Beauport. (archive) Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Pourquoi demander à Jesse Mac Cormack de réaliser l’album?

Jesse, ça fait trois fois que je travaille avec. C'est la première fois que je fais ça. J'ai toujours travaillé avec des réals différents. On a développé une chimie ensemble, on est devenus amis. Il me pousse plus loin en tant qu'artiste et c’est ce que je voulais.

La réalisation, c'est un peu entrer dans la bulle de quelqu'un, rentrer dans son univers artistique. Je trouve ça le fun maintenant d'avoir vraiment développé quelque chose avec Jesse. J'admire son travail, c'est un humain particulier, mais tellement cool! Je suis bien content de travailler avec lui.

Raphaël Potvin a coécrit les textes de Prince Limonade. Quelle est votre relation?

Raph, c'est un ami d'enfance. Se lancer en solo, pour moi c'était un vide. J'ai toujours été un gars de band, j'ai toujours eu des projets où on était quatre ou cinq à prendre des décisions. Là, du jour au lendemain, je suis tout seul.

Il y a toujours un moment où tu remets tout en question. J'ai besoin d'un avis extérieur. J'ai toujours écrit des textes avec Raph, dans tous mes projets. On a toujours aimé la dynamique de composer des textes à deux.