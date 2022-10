Une messe visant à souligner le 25e anniversaire de la tragédie des Éboulements sera célébrée dimanche à l’église de Saint-Bernard, en Beauce, d’où étaient originaires 43 des 44 victimes de l’accident de la route le plus meurtrier jamais survenu au Canada. Pour le bedeau de la paroisse, ce sera l’occasion de clore un chapitre dans la commémoration d’un drame qui a ébranlé une communauté entière.

Un quart de siècle plus tard, souligner la tragédie des Éboulements demeure un exercice délicat à Saint-Bernard, confie Michel Leblond en entrevue à l’émission Première heure. Certaines familles préféreraient oublier, passer à autre chose, alors que d’autres tiennent à se recueillir en mémoire des disparus.

On a souligné l’événement tous les cinq ans [...] et même dans les premières années, il y a des familles qui nous disaient : avez-vous fini de revenir avec ça? D'autres nous demandaient : faites-vous quelque chose? Alors, ce n’est pas évident, des fois. On ne veut pas froisser personne dans ça , insiste l’employé laïque.

Michel Leblond, photographié ici en 2017, était déjà bedeau de la paroisse de Saint-Bernard en 1997 (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

M. Leblond occupait déjà les fonctions de bedeau de sa paroisse le 13 octobre 1997, quand 43 membres du Club de l’âge d’or de Saint-Bernard ont péri dans un accident d’autocar survenu dans Charlevoix, le jour de l’Action de grâce.

Après avoir manqué de freins dans la grande côte des Éboulements, le véhicule s’était retrouvé au fond d’un ravin. Le conducteur de l’autocar, André Desruisseaux, 29 ans, avait également perdu la vie dans l’accident.

Communauté virée à l'envers

La tragédie, se souvient Michel Leblond, avait touché tout le monde à Saint-Bernard. Chaque habitant avait perdu au moins un parent, un proche ou un voisin.

C'est un souvenir douloureux quand on pense à ce qu'on vivait dans ce temps-là parce que c'étaient des gens qui sont partis vite [...] C’étaient des personnes en bonne santé qui étaient encore en forme pour aider leurs enfants sur les fermes. C’étaient des gens impliqués dans le milieu aussi, dans l’âge d’or. Toute la communauté était comme virée à l’envers , raconte le bedeau.

La messe anniversaire sera célébrée à 10 h, dimanche à l’intérieur de l’église de Saint-Bernard. Photo : Capture d'écran - Google Street View

Malgré le deuil et la tristesse, il garde en mémoire la solidarité dont ont su faire preuve ses concitoyens à travers cette épreuve.

« C'était tellement beau de voir les gens travailler ensemble. Tout le monde était [rassemblé] puis il n'y avait plus de divisions, si on veut. » — Une citation de Michel Leblond, bedeau de la paroisse Saint-Bernard

Assisterons-nous, dimanche, à l’ultime commémoration de la tragédie des Éboulements à Saint-Bernard? Probablement que oui, s’il n’en tenait qu’à Michel Leblond.

Une génération plus tard

Je pense qu’on va faire une boucle sur la tragédie [...] Après 25 ans, c’est une génération [qui s’est écoulée] et dans ma tête, ça serait comme terminé de souligner cet événement-là , affirme le bedeau.

La messe souvenir sera célébrée à 10 h, dimanche, en l’église de Saint-Bernard.

Pour souligner l’événement, Radio-Canada diffusera à 18 h 30, lundi prochain, une émission spéciale intitulée Mémoire et résilience : les 25 ans de la tragédie des Éboulements.

Avec la collaboration d’Alex Boissonneault

Certains propos recueillis dans le cadre de cet article ont été édités à des fins de clarté et de concision.