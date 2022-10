La première bande-annonce du film d’animation Super Mario Bros. enfin dévoilée

La patience des adeptes du plombier moustachu le plus connu de la planète est finalement récompensée. Les premières images du très attendu film d'animation Super Mario Bros., se déroulant dans l’univers du personnage de Nintendo, ont été dévoilées en grande pompe jeudi.

On peut entendre la voix du comédien Chris Pratt et d’autres vedettes dans la version anglaise de la bande-annonce, qui fait plus de deux minutes.

Les premières images mettent la table à ce qui attend Mario dans ce film avec le vilain roi des Koopas, Bowser, interprété par Jack Black. Mario fait son apparition au milieu des champignons dans la deuxième partie de la bande-annonce, avec Toad, interprété par Keegan-Michael Key. On y aperçoit également Luigi, joué par Charlie Day, ainsi que Kamek dont la voix est celle de Kevin Michael Richardson.

Super Mario Bros. met également en vedette d’autres stars hollywoodiennes, dont Anya Taylor-Joy (Princesse Peach), Seth Rogen (Donkey Kong), Fred Armisen (Cranky Kong) et Sebastian Maniscalco (Spike).

Le film est réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, cofinancé par Nintendo et les studios Universal, et est produit par Illumination Entertainment.

Il s’agit du premier film mettant en vedette le personnage de Mario depuis presque 30 ans. C’est Bob Hoskins qui lui avait prêté sa voix dans Super Mario Bros en 1993, un film qui n’avait pas été bien accueilli.

Le long métrage, dont la sortie a été repoussée une première fois, prendra l’affiche le 7 avril 2023 en Amérique du Nord et le 28 avril au Japon.