Les étudiants étrangers pourront travailler davantage à partir du 15 novembre

Actuellement, les étudiants étrangers peuvent travailler à l'extérieur de leur campus un maximum de 20 heures pendant leurs sessions d'études. La levée de ce plafond d'heures de travail sera en vigueur à partir du 15 novembre jusqu'à la fin de 2023. Cela signifie que 500 000 étudiants qui sont déjà ici pourront choisir de travailler davantage s'ils le souhaitent , a mentionné M. Fraser.

Réponse à la pénurie de main-d'œuvre

Cette nouvelle mesure a notamment pour but de contrer la pénurie de main-d'œuvre qui sévit et d'aider les entreprises à se relever de la pandémie. Nous faisons face à de graves pénuries de main-d'œuvre partout au pays. Nos employeurs ont de la difficulté à trouver et à conserver les travailleurs nécessaires dans cette période de reprise économique et de croissance, et l'immigration a un rôle à jouer pour combler ces besoins , a déclaré le ministre.

M. Fraser a fait valoir que cela pourrait donner un de coup de main aux entrepreneurs, particulièrement à l'approche de la période des Fêtes.

Le libéral a aussi souligné que le lieu de travail est un endroit propice à l'intégration pour les étudiants étrangers. Il a nuancé que le but n'est pas que les étudiants priorisent le travail au détriment de leurs études, mais que cela peut constituer une belle occasion d'acquérir de l'expérience de travail.

À partir du 15 novembre, les étudiants étrangers pourront travailler un plus grand nombre d'heures par semaine. Photo : iStock

Un projet pilote pour diminuer les délais

Durant son point de presse, M. Fraser a fait mention du projet pilote d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) qui vise à automatiser le traitement des demandes de prolongation de permis d'études. Ces demandes affichent déjà un taux d'approbation élevé, de 96 % cette année et de 97 % l'an dernier, mais le ministre Fraser a dit que le Canada peut faire mieux .

Il a précisé qu'aucune demande de prolongation n'est refusée automatiquement et que les dossiers plus complexes sont analysés par des agents.

Pour l'instant, le projet pilote est restreint à un petit groupe de personnes, mais s'il est concluant, il pourrait être élargi afin de réduire les délais de traitement des demandes.