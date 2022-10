La ministre de la Santé de la N.-É. promet le retour de l’urgence à Baddeck

Près de 200 personnes se sont rassemblées au musée Alexander Graham Bell à Baddeck, en Nouvelle-Écosse, jeudi soir pour entendre les plans du gouvernement concernant l'hôpital.

Les résidents craignent que la fermeture de l’urgence et l'ouverture d'un centre de traitement temporaire deviennent la solution permanente.

Mais la ministre de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse, Michelle Thompson, qui a grandi à proximité de Middle River, dit que cela n'arrivera pas.

Le gouvernement travaille au recrutement de personnel pour rouvrir un service d'urgence à Baddeck qui sera ouvert 24 heures sur 24, a-t-elle dit à la foule.

Nous savons que la salle d'urgence ici est importante. Nous comprenons pourquoi et nous nous engageons donc à revenir à ce modèle.

Le service d’urgence de l'hôpital a été fermé une grande partie de l'été à cause du manque de médecins et d’infirmières. Les équipes étaient débordées.

Centre de santé sur rendez-vous à venir

La province affirme que le nouveau centre de traitement d'urgence, qui ouvre ses portes mardi, est un déménagement temporaire jusqu'à ce que davantage de personnel puisse être trouvé.

L'urgence de l'hôpital de Baddeck est fermée par manque de personnel, la province compte recruter pour offrir le service de nouveau. Photo : Facebook/Victoria County Memorial Hospital Foundation

Il s'agira d'un centre sur rendez-vous pour les problèmes ne mettant pas la vie en danger tels que les fractures simples, les entorses, les maux d'oreille, les coupures mineures et les douleurs abdominales légères.

Mais des résidents disent qu'ils ne veulent pas conduire près d’une heure pour avoir accès à des services d’urgence à Sydney.

Cathy Lamey, la propriétaire du motel Cabot Trail, pense même que l'absence de soins de santé d'urgence pourrait affecter les touristes et l'avenir de la communauté.

Je pense que les gens vont changer d'avis quant à savoir s'ils vont venir ici pour prendre leur retraite , a-t-elle dit. Sans soins de santé, je veux dire, c'est une situation de vie ou de mort.

Certains dans la foule se demandaient si le nouveau centre entraînerait la perte d'équipements et de services à l'hôpital.

Brett MacDougall, directeur général des opérations de Santé Nouvelle-Écosse pour la zone de l'Est, affirme que la province investit dans l'Hôpital commémoratif du comté de Victoria. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Mais le directeur général des opérations de Santé Nouvelle-Écosse pour la zone est, Brett MacDougall, a dit que la province faisait déjà de la publicité pour du nouvel équipement dans le laboratoire de l'hôpital.

Nous essayons de nous assurer que l'installation dispose de tout l'équipement nécessaire, nous investissons , a-t-il dit.

Plusieurs personnes présentes à la réunion, dont la psychiatre gériatrique Jeanne Ferguson , ont demandé combien de temps la clinique temporaire serait ouverte et quand le service d’ urgence reviendrait.

Nous sommes très sceptiques que ça se produira d'ici un à deux ans , a dit la Dre Ferguson.

La psychiatre gériatrique Jeanne Ferguson affirme que la réouverture du service des urgences de Glace Bay pourrait ne pas empêcher le centre de santé de soins d'urgences de Baddeck d'être débordé. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Elle a ajouté que lorsque les urgences de New Waterford, Glace Bay et North Sydney ont fermé, les patients ont été contraints de se rendre à l'hôpital régional de Sydney et que le débordement a commencé à se diriger vers Baddeck.

La province a récemment annoncé la réouverture du service des urgences de Glace Bay deux jours par semaine, mais Jeanne Ferguson ne croit pas que ce sera suffisant pour empêcher les débordements au centre de santé de Baddeck.

Elle et d’autres auraient aimé que l’urgence de l'Hôpital commémoratif du comté de Victoria demeure ouverte au moins quelques jours semaines.

Santé Nouvelle-Écosse soutient que ce ne sera pas possible et ne peut pas se prononcer sur une date de réouverture pour l’instant.