Grimper quatre montagnes en une journée pour la santé mentale

Environ 80 élèves de cette école secondaire prennent part ce défi. Au cours de la même journée, ils font l'ascension du mont Sutton, puis de Owl’s Head, d'Orford, et ils terminent avec Bromont.

Ce parcours a été réfléchi de façon à conserver la motivation des jeunes. Chacun de ces sommets comporte un défi particulier : Owl’s Head est particulièrement escarpé, alors que le mont Orford représente la plus longue randonnée. Quant à la dernière ascension, à Bromont, elle se fait à la noirceur.

Ces jeunes participent au Défi Santé en tête, qui vise à amasser des fonds pour l'Institut Douglas. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Rousseau

Thomas Saint-Onge, élève de deuxième secondaire, n'en est pas à sa première participation. Il avoue que rendu à la troisième, quatrième, ça commence à être plus dur! C'est sûr que c'est de l'effort, mais c'est pas si pire. Quand t'as fini les montagnes, t'es vraiment fier de toi et t'as accompli ta mission .

Ça te donne l'idée que tu peux aller plus loin, que tu peux te dépasser. [...] Le dépassement, c'est dans toutes les sphères de notre vie , affirme Céline Paradis, enseignante en éducation physique à l'école.

Après une montagne, l'enseignant en mathématiques, Guillaume Boucher, affirme avoir été impressionné par les jeunes qui l'ont usé à souhait . Tout sourire, il soutient qu'il ne voit que du bonheur autour de lui.

« Ils s'encouragent entre eux, ils se motivent. Oui, on va tous avoir mal demain, mais ce qu'ils retiennent, c'est que c'était dur, c'était le fun, donc, on revient l'année prochaine! » — Une citation de Guillaume Boucher, enseignant en mathématiques au Collège du Mont-Sacré-Coeur

De l'argent pour l'Hôpital Douglas

Le Défi Santé en Tête, qui se déroule du 7 au 10 octobre, vise à amasser 85 000 $ pour l’Institut universitaire en santé mentale Douglas. La fondatrice, Marie-Hélène Thibeault, accompagne les jeunes randonneurs en Estrie, et invite le plus de gens possibles à participer, soit en groupe ou de façon individuelle.

La santé mentale, ça nous touche tous, ça fait partie de la santé globale. Mon conjoint s'est enlevé la vie, il y a six ans. Cela a eu des répercussions incroyables sur ma familles et mes enfants, témoigne-t-elle. Je veux que ça change, je ne veux plus que ça se reproduise. C'est en en parlant et en faisant en sorte qu'on brise les tabous que plus personne ne va souffrir en silence.

Marie-Hélène Thibeault explique aux élèves le défi et l’importance de la santé mentale. Photo : Marie-Hélène Rousseau

Plus de vingt montagnes et lieux de plein air participent au défi, soit le mont Orford, le mont Sainte-Anne, Stoneham, Owl’s Head, la station de ski Vallée Bleue, le mont Adstock, la station touristique Baie des sables, le mont Sutton, Bromont, le mont Rigaud, le Centre de plein air de Lévis, le Massif du Sud, le mont Avalanche, le mont Blanc, le mont Habitant , le mont La Tuque, la station de ski Montcalm, la station Val Saint-Côme, le Parc du Mont-Bellevue, le mont Grand-Fonds, la station de ski Saint-Bruno et la station de ski la Réserve.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau