Chauffer les maisons à l’hydrogène, un projet encore incertain et coûteux

Bien que de nombreuses entités aient participé et fait des soumissions, peu de preuves ont été présentées sur la plupart des thèmes , déplore cette dernière, qui a étudié le sujet à la demande du gouvernement.

Une idée qui séduit de nombreux gouvernements

L’Alberta a fait de l’hydrogène un des piliers de son programme de diversification énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La combustion de l’hydrogène ne produit que de la vapeur d’eau.

Or, pour développer ce marché, la demande doit être stimulée, et le gouvernement provincial mise sur l’ajout d’hydrogène dans le réseau de gaz naturel comme tremplin . Jusqu’à 20 % d’hydrogène pourrait être mélangé au réseau existant pour chauffer les résidences albertaines.

L’entreprise ATCO a mis en place un projet pilote de mélange dans la région d’Edmonton. D’autres provinces testent aussi ces ajouts, notamment le Québec, où plusieurs projets s’approchent de la commercialisation.

Plus cher que le gaz nature

Le rapport de la Commission des services publics tempère toutefois l’enthousiasme de certains et définit de nombreuses zones nécessitant plus d’études. Le coût pour le consommateur pourrait être un choc , estime le régulateur.

L’hydrogène en Alberta est produit à partir du gaz naturel et sera associé à de coûteux projets de captage et de stockage du carbone pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Son coût de production avait été évalué entre 10 $ et 14 $ le gigajoule en 2020, mais, depuis, le prix du gaz naturel a fortement augmenté  (Nouvelle fenêtre) .

Le coût total pour les consommateurs est incertain, tout comme le sont les méthodes pour amortir ces coûts , note la Commission des services publics, soulignant la hausse déjà importante des prix de l'énergie.

La Commission des services publics mentionne notamment une étude allemande qui a montré que le fait d’ajouter 20 % d’hydrogène dans le réseau augmenterait la facture de chauffage des consommateurs de 33 % en 2030.

L'Alberta évalue que le marché mondial de l'hydrogène pourrait valoir jusqu'à 11 milliards de dollars en 2050. Photo : iStockphoto

Le fait de savoir qui va payer est une source d’inquiétude pour la Coalition des consommateurs de l’Alberta. Une entreprise de gaz naturel pourrait vouloir investir dans des infrastructures pour ajouter de l’hydrogène à son système et essayera de faire passer la facture aux consommateurs. Et c’est là que nous sonnons l'alarme , explique le conseiller juridique de cette dernière, Jim Wachowich.

Il ajoute que son expérience lui permet de dire que les promoteurs de projets d’infrastructures énergétiques ont tendance à sous-estimer les coûts et à surestimer les bénéfices.

Des inquiétudes internationales

En plus du coût, la Commission des consommateurs de l'Alberta évoque d'autres préoccupations : la sécurité des installations, la réglementation à mettre en place et la capacité des chaudières à s’adapter à ce mélange.

Le régulateur n’est pas le seul à inciter les gouvernements à faire preuve de prudence. Plusieurs organisations vont même plus loin, dénonçant l’ineptie de cette idée.

C’est une perte de temps et d’argent , affirme par exemple Paul Martin, ingénieur et cofondateur de la Hydrogen Science Coalition, un regroupement d’universitaires et d’ingénieurs qui s'intéressent à l’avenir de l’hydrogène.

Il explique que l’hydrogène est une molécule plus petite qui produit beaucoup moins de chaleur que le gaz naturel. Le remplacement de 20 % de volume n’équivaut donc pas à une décarbonisation de 20 %, mais de 7 % seulement.

« C’est pour détourner l'attention des choses importantes. Cela sert juste à justifier le prolongement de l’utilisation des infrastructures gazières. » — Une citation de Paul Martin, cofondateur de la Hydrogen Science Coalition

Dans un rapport publié en avril (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) , l’Agence intergouvernementale IRENA (International Renewable Energy Agency) a conclu que les problèmes de coût, de réduction des émissions de GES et de réglementation surpassaient les bénéfices. Le directeur du groupe de réflexion Regulatory Assistance Project, Jan Rosenow, a quant à lui examiné 32 études indépendantes  (Nouvelle fenêtre) sur le chauffage à l’hydrogène. Sa conclusion : aucune ne soutient cet usage de l’hydrogène, et ce serait une source de chauffage moins économique, moins efficace et plus émettrice de gaz à effet de serre.

Le gouvernement albertain continue sur sa lancée

Les zones d’ombre mises en cause par la Commission des services publics ne refroidissent pas complètement les ardeurs du gouvernement albertain. Dans une réponse par courriel, le ministre associé au gaz naturel, Dale Nally, écrit qu’il créera un cadre de travail avec les parties intéressées dans les prochains mois : Cela permettra de protéger les consommateurs et de s’assurer que les entreprises souhaitant mélanger de l’hydrogène au gaz naturel ont toutes les informations nécessaires en main pour poursuivre.

Dale Nally ajoute qu’il n’envisage pas de ralentissement du secteur de l’hydrogène et qu’il souhaitait tirer profit de cette possibilité d’affaires.