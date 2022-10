L’avenir est incertain pour la mine Beaufor de Val-d’Or

Quelque 220 employés ont été informés de cette décision, le 27 septembre. La mine sera mise en mode entretien et maintenance pour une période indéterminée.

La compagnie attribue cette décision à des difficultés financières reliées aux opérations de Beaufor et de l’usine Beacon. Les activités avaient déjà été mises en ralenti le 31 août, en raison de la mise en service plus lente que prévu de l’usine.

Nous avons parti l’usine avec deux mois de retard en raison de délais de pièces et de commandes, comme ce que vit à peu près tout le monde depuis la COVID. Nous avions déjà relancé la mine en parallèle. Ça a créé une crise financière, parce que nous payions nos employés pour miner le gisement pendant que l’usine tardait à décoller. On n’a pas eu d’autres choix que de suspendre les opérations le temps de régler notre risque financier , explique le président et chef de la direction de Corporation minière Monarch, Jean-Marc Lacoste.

À lire aussi : Monarch produit un premier lingot d’or à sa mine Beaufor

Monarch précise aussi que des écarts importants persistaient entre la teneur déclarée du matériel extrait à Beaufor et le matériel traité à Beacon, ce qui a plombé le bilan financier de la compagnie.

Disons que c’est un mélange de plusieurs problématiques, souligne Jean-Marc Lacoste. Nous envoyions à l’usine des teneurs plus faibles, de développement de chantier, sans avoir eu le temps de faire beaucoup de chantiers avec nos vraies teneurs. Le serrement financier s'est passé très vite, en l’espace d’un mois, et on a pas eu le temps d’exposer des idées pour corriger le tout. Ceci dit, rien n’indique que nos onces sont remises en doute. On a juste trois petits chantiers comme référence et ce n’est pas suffisant pour dire qu’on a une problématique. Beaufor est une mine qui a produit de bonnes teneurs pendant plus de 30 ans.

L’usine Beacon est toujours en opération, le temps de traiter les quelque 20 000 tonnes de minerai déjà extrait. Monarch, qui a aussi mis sur pause les activités d'exploration sur ses autres propriétés, refuse cependant de s’avancer sur un échéancier pour la reprise des opérations à Beaufor.