C’est sur un thème musical dynamique aux sonorités triomphantes que s’ouvre Les héros du samedi. L’émission fait la part belle au sport amateur : des tournois de ringuette, de crosse, de baseball ou de hockey sont décrit par les plus grands animateurs et commentateurs du diffuseur public et du monde du sport.

Le 24 avril 1982, l’analyste et directrice de la Fédération canadienne en nage synchronisée, Fernande Dionne, commente la prestation de Sylvie Fréchette, alors âgée de 14 ans, qui est déjà à cette époque championne junior.

La nageuse devient plus tard médaillée d’or aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992 et médaillée d’argent à ceux d’Atlanta en 1996.

Le 25 décembre 1983, à l’occasion de la 500e émission des Héros du samedi, Richard Garneau présente les lauréats des trophées Espoir. Le prix souligne la qualité spéciale de participation et d'application de l'athlète dans sa discipline sans négliger ses études scolaires.

Extrait du gala pour la 500e émission des « Héros du samedi ». Témoignages de trois athlètes couronnés de succès, ayant participé à l'émission : Wayne Gretzky, Sylvain Côté et Sylvie Daigle. Le gala est animé par Richard Garneau.

Lors de ce gala, trois ex-participants aux Héros du samedi adressent un message aux jeunes qui pratiquent un sport. C’est l’occasion d’entendre la légende Wayne Gretzky, qui a participé aux Héros du samedi en 1974 dans le cadre du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec.

L’ex-joueur de hockey de la LNH Sylvain Côté, personnalité masculine de l’année 1979 à l’émission, a lui aussi un message pour les jeunes sportifs lors de ce gala.

« C’est une expérience que j’ai eu la chance de vivre deux fois et que j’ai bien aimée. En participant aux Héros du samedi, les gens nous voyaient et en demandaient peut-être plus après, mais c’est une expérience que je souhaite à tous les jeunes. » — Une citation de Sylvain Côté, joueur de hockey

La personnalité féminine de l’année en 1979 connaît elle aussi une grande carrière. Richard Garneau présente Sylvie Daigle qui, en 1983, remporte le Championnat du monde de patinage de vitesse à Tokyo. Sylvie Daigle devient par la suite médaillée aux Jeux olympiques d’hiver d’Albertville en 1992 (or) et de Lillehammer en 1994 (argent) au relais 3000 mètres.

Extrait du championnat canadien majeur des petites ligues de Baseball à Boucherville diffusé le 21 août 1982, où Pierre Turgeon (devenu joueur de hockey) s’est fait remarquer. Claude Raymond lui remet le trophée Espoir. Animation : Richard Garneau, Jean Pagé et Rodger Brulotte.

Certains jeunes sportifs laissent leur marque à l’émission dans un autre sport que celui dans lequel ils finissent par s’illustrer. C’est le cas de Pierre Turgeon.

Toujours au gala des trophées Espoir de 1983, Richard Garneau nous présente des images d’août 1982, où l’équipe de Rouyn-Noranda remporte le championnat canadien des petites ligues de baseball à Boucherville. Le match est commenté par Rodger Brulotte et Lionel Duval. La grande vedette de ce tournoi est le lanceur Pierre Turgeon.

À cette époque, Pierre Turgeon mesure déjà 6 pieds à 12 ans. Son trophée Espoir lui est remis par l’analyste Claude Raymond. Lorsque Lionel Duval demande au jeune homme s’il préfère faire carrière au baseball ou au hockey, Pierre Turgeon n’hésite pas à choisir le hockey.

Quelques années plus tard, au sein de la LNH, Pierre Turgeon devient un fabricant de jeu et un passeur exceptionnel. Il joue pour plusieurs équipes et est même capitaine du Canadien de Montréal en 1995-1996.

Marie-José Turcotte et Pierre Verot commentent la descente du jeune skieur de 4 ans et futur champion olympique en plongeon, Alexandre Despatie.

Le 28 avril 1990 aux Héros du samedi, Marie-José Turcotte et Pierre Verot commentent la descente d’un jeune skieur prometteur de quatre ans, qui finira lui aussi par choisir un autre sport. Il s’agit du futur champion olympique en plongeon, Alexandre Despatie.

Dans son habit de neige jaune fluorescent, le petit athlète montre déjà toute la confiance qui l’habite en dévalant en slalom la pente du mont Belle Neige, à Val-Morin.

Durant 21 ans, l’émission phare Les héros du samedi nous aura fait découvrir les jeunes espoirs du sport amateur et aura probablement suscité un intérêt pour l’activité physique chez les autres enfants et adolescents qui les regardaient performer.