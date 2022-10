Le Phoenix subit sa première défaite de la saison

Il s'agit d'une première défaite pour le Phoenix de Sherbrooke depuis le début de la saison. Quant aux Huskies, cette victoire vient mettre un terme à une série de trois défaites.

Les attaquants Daniil Bourash, Benjamin Brunelle, Dyllan Gill et Louis-Philippe Fontaine se sont partagé les autres buts des Huskies, alors que leur gardien, Thomas Couture, a réalisé 28 arrêts.

Quant au Phoenix, ce sont les joueurs Anthony Munroe-Boucher, Milo Roelens, Ethan Gauthier et Cole Huckins qui ont chacun marqué un but. Les gardiens Jakob Robillard et Samuel St-Hilaire ont respectivement repoussé sept et 14 rondelles.

Le Phœnix de Sherbrooke aura l'occasion de se reprendre lorsqu'il affrontera les Wildcats de Moncton, samedi, à Sherbrooke.