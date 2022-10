L’Ontario ne compte pas renouveler son entente avec Hydro-Québec

Le contrat à long terme, qui vient à échéance l’an prochain, vise à réduire les émissions de GES de l’Ontario en prévoyant l’achat annuel de 2,3 TWh, soit environ 7 % des exportations annuelles moyennes d’Hydro-Québec.

L’entente garantit aussi un échange saisonnier d’énergie, puisque le Québec a des surplus de puissance durant la période estivale, alors que ses besoins augmentent l’hiver. À ce titre, l’Ontario compte exercer sa seule et dernière option à l’été 2026, pour un bloc de 500 MW.

Le bureau du ministre de l’Énergie de l’Ontario, Todd Smith, croit qu’il va sauver de l’argent en misant plutôt sur un processus d’approvisionnement compétitif . Il ajoute que le Québec va de toute manière manquer d’électricité au milieu ou à la fin de la décennie .

Les échanges entre les deux provinces se poursuivront sur le marché de l’électricité et lors d’enchères annuelles. Mais la décision est un peu surprenante, parce qu’on parle tout de même de beaucoup d’énergie , s’étonne la chercheuse Éloïse Edom de l’Institut Trottier de Polytechnique Montréal.

L'entente a été signée en 2015 sous le premier ministre du Québec à l'époque, Philippe Couillard, et la première ministre de l'Ontario Kathleen Wynne. Photo : La Presse canadienne

De quoi décevoir François Legault, qui a tenté à maintes reprises de convaincre Doug Ford d’acheter davantage d’hydroélectricité québécoise. Son cabinet et le ministère de l'Énergie du Québec n’ont cependant pas répondu à nos demandes de commentaires.

De son côté, Hydro-Québec ne commentera pas les intentions de la SIERE quant à l’entente qui prend fin l’an prochain , dit sa porte-parole Lynn St-Laurent. La situation survient alors que la société d’État poursuit sa bataille juridique pour son projet d’exportation vers le Massachusetts.

Pas un choix vert

L’Ontario est pourtant en voie de manquer d’électricité, notamment à cause de la mise à neuf des installations nucléaires de Bruce et de Darlington.

Windsor a déjà perdu une usine de 2,5 milliards $, car la région manque d’approvisionnement. Et dès 2025, Toronto va manquer de puissance pour l’électrification de ses transports, selon les dernières estimations de la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE), l'équivalent d'Hydro-Québec en Ontario.

Le gouvernement Ford a annoncé récemment qu’il espère prolonger la durée de vie de la centrale de Pickering. Il évalue aussi la possibilité d’augmenter la capacité de production hydroélectrique de ses barrages existants.

La centrale de Pickering, en banlieue de Toronto. Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

Mais pour l’instant, la province mise sur ses centrales électriques au gaz naturel, qui ont remporté la plupart des appels d’offres récents de la SIERE , pour des contrats en vigueur jusqu'en 2026. Vendredi dernier, la province a annoncé qu'elle va se procurer 1500 MW supplémentaires d'ici 2027.

Les attentes du ministre [de l’Énergie de l’Ontario], c’est peut-être que la hausse des prix du gaz naturel est temporaire et que ça va s’estomper , croit l'économiste spécialisé en énergie Jean-Thomas Bernard.

Dans cette optique, il ne veut probablement pas signer de contrat à long terme [avec Hydro-Québec] et préfère acheter de l’électricité au jour le jour et en appel d’offres .

L’Ontario, qui est déjà presque dernier de classe en la matière au pays, sera donc appelé à augmenter ses émissions de GES pour le secteur, du moins à moyen terme. L'an dernier, la SIERE a évalué  (Nouvelle fenêtre) qu'il serait très difficile d'établir un moratoire sur le gaz naturel avant 2030. Elle doit produire un rapport définitif sur le sujet pour le ministre de l'Énergie, Todd Smith, d'ici fin novembre.

Quand on prend en compte l’objectif du Canada de carboneutralité, ça ne concorde pas , dit Mme Edom, qui est la coauteure d’un rapport sur les perspectives stratégiques du secteur de l’électricité au Canada, publié en août.

L’Ontario, poursuit-elle, pourrait acheter davantage d’hydroélectricité en augmentant ses capacités de transmission avec le Québec. Un choix coûteux, mais beaucoup moins que pour des projets d’exportation comme celui entre le Québec et le Massachusetts, car il suffirait d’exploiter les tracés des lignes existantes .

Éloïse Edom est associée de recherche à l’Institut de l’énergie Trottier de Polytechnique Montréal. Photo : Radio-Canada / Jessica Rubinger

Selon la chercheuse, les études démontrent que la solution au plus bas coût pour décarboner l’électricité serait d’interconnecter tous les réseaux des provinces du centre et de l’est du Canada et du nord-est des États-Unis .

Le frein, dit-elle, est politique. Les provinces et les états ont tendance à viser l’autonomie. On produit chez soi et on consomme chez soi, même si c’est loin d’être le meilleur scénario .