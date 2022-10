Les réseaux sociaux pour faire de la prévention au sujet de la traumatologie

Plus de 200 intervenants et médecins de partout au Québec sont réunis cette semaine à Trois-Rivières pour participer au 10e Colloque de traumatologie. En prévision de la tenue de cet événement, les autorités régionales de la santé ont décidé de publier des capsules vidéo sur les réseaux sociaux comme Tik Tok et Instagram, afin de faire de la prévention auprès du public, plus particulièrement auprès des jeunes.