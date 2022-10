Augmentation de la demande pour les services médicaux en cas de viol chez Horizon

Entre le 1er avril et la fin septembre, 143 personnes ont demandé le service. Si la tendance reste stable, il pourrait y avoir 286 demandes d’ici la fin de l’année.

En comparaison, il y a eu 225 demandes pour une infirmière SANE en 2021-2022 et 240 en 2020-2021. En 2019-2020, 327 victimes ont fait une demande d’examen.

Vitalité n’a pas répondu aux demandes pour ses statistiques de l’année en cours, mais en 2021 le réseau a servi 177 patients. Vitalité a eu 214 demandes en 2020-2021 et 182 en 2019-2020.

Chez Horizon, cette augmentation se produit alors que quatre infirmières du programme ont claqué la porte.

Roxanne Paquette est coordonnatrice du programme des infirmières examinatrices en cas d’agression sexuelle pour les réseaux Horizon et Vitalité. Elle affirme que ces départs pèsent lourd sur son équipe.

Roxanne Paquette est coordonnatrice du programme des infirmières examinatrices en cas d'agression sexuelle pour les réseaux Horizon et Vitalité.

Présentement c’est difficile puisqu’il y a certaines infirmières qui ont décidé de quitter la profession suite au flot médiatique qu’il y a eu après cette situation particulière , souligne l’infirmière.

Elle est également troublée par les propos du premier ministre Blaine Higgs après qu’une femme de Fredericton ait raconté s’être vue refouler à l’urgence de l’hôpital Dr Everett Chalmers.

Le premier ministre a décrit l’incident comme étant inacceptable et reflétant un processus guidé par de mauvaises prises de décision et un manque de compassion .

Je suis en désaccord avec ces propos-là , affirme Roxanne Paquette. Les infirmières examinatrices pour les cas de violence sexuelle et violence entre partenaires intimes sont des infirmières qui sont empreintes de compassion. C’est une formation et des responsabilités qui sont excessivement exigeantes.

Elle rappelle que plusieurs des infirmières du programme le font en surcharge de leurs tâches habituelles.

La victime espère ne pas avoir fait plus de mal que de bien

La victime qui avait témoigné de la situation à l’hôpital de Fredericton dit espérer que son témoignage n’a pas fait plus de mal que de bien. Radio-Canada ne la nomme pas pour protéger son identité.

Une part de moi initialement se sentait presque mal, comme si c’était ma faute, parce que j’en avais parlé. Mais quand j’y pense, je me dis non. [...] Ces infirmières se surpassent pour les gens de notre ville et il ne semble pas que le premier ministre valorise leur travail , confie-t-elle.

La victime dit avoir voulu parler pour s’assurer que cette situation ne se reproduise pas.

Ça me rend triste que cela puisse peut-être décourager quelqu’un d'aller à l’hôpital pour avoir du soutien et que ça décourage des infirmières de les aider de cette façon.

Mercredi, l’opposition a demandé à Blaine Higgs de s’excuser auprès des infirmières du programme SANE, mais il a refusé.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick Blaine Higgs

Quiconque était là ce soir-là a fait un choix , a-t-il argumenté.

Après le départ des quatre infirmières, il n’en reste que trois qui doivent couvrir les régions de Fredericton et du Haut de la Vallée.

En date du 15 septembre, Horizon employait 26 infirmières examinatrices en cas d’agression sexuelle. Vitalité en employait 14. Selon Roxanne Paquette, outre les quatre récentes démissions, elle n'a pas eu vent d'autres départs.

