Le Double défi des deux Mario franchira le cap des 1000 aventuriers

Deux traversées hivernales auront lieu sur les eaux gelées du lac Saint-Jean. Les fonds amassés seront versés à la fondation Sur la pointe des pieds, qui vient en aide aux jeunes atteints d’un cancer.

L’organisme ouvre officiellement les inscriptions, vendredi, après une pause imposée par la pandémie de COVID-19. L’événement se tient en partenariat avec Rio Tinto

Les deux fondateurs de l’activité, Mario Cantin et Mario Bilodeau, prendront part à l’aventure aux côtés de 44 participants inscrits à chacune des traversées reliant la Pointe-Taillon au Village sur glace de Roberval.

Montréal-Sydney

Depuis la création de l’événement il y a 15 ans, l’équivalent de 32 000 kilomètres ont été parcourus, ce qui représentant l’aller-retour entre Montréal et Sydney en Australie.

Les participants dorment dans des abris érigés sur les glaces du lac Saint-Jean. Photo : courtoisie

En créant l’événement, Mario et moi avions senti le besoin de faire vivre une telle aventure aux personnes souhaitant changer la vie des jeunes atteints de cancer. Nous trouvions qu’il était tellement significatif de découvrir et d’expérimenter ce que les jeunes vivent en expédition avec la fondation Sur la pointe des pieds. C’est pourquoi nous sommes bien heureux de pouvoir enfin accueillir des participants avec nous pour traverser le lac pour cette 15e édition , a déclaré Mario Cantin, cofondateur du Double défi des deux Mario et vice-président Ventes et distribution chez Banque Nationale Assurances.

Son compère, Mario Bilodeau, rappelle toute la richesse que procure cette grande aventure.

« On aime toujours ça être sur les glaces avec tout ce beau monde. Chaque fois, je trouve ça impressionnant de voir à quel point les gens ont envie de faire la traversée avec nous, il faut se l’avouer, c’est quand même tout un défi! C’est touchant de voir ce qu’ils sont prêts à vivre pour aider les jeunes atteints du cancer. On ne pensait pas que l’on se rendrait à avoir fait vivre cette aventure à plus de 1000 personnes. » — Une citation de Mario Bilodeau, cofondateur de la fondation Sur la pointe des pieds.