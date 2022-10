Climat de travail toxique : il y aura du changement, dit la régie de santé en N.-É.

Une évaluation externe du climat de travail est en cours, après des plaintes au sujet du comportement de certains chirurgiens, et de la façon dont les étudiants et le personnel de soutien sont traités. Les hauts dirigeants ont aussi été critiqués pour ne pas avoir su améliorer la situation.

Des examens menés en 2010 et 2016 ont mis en évidence la nécessité d’un code de conduite ayant du mordant pour faire face à ces comportements non professionnels, irrespectueux, dénigrants et abusifs.

Alors que ce travail d’examen touche à sa fin, la Dre Gail Darling a reçu le rapport final du groupe de travail qu’elle a chargé d’examiner la conduite sur le lieu de travail et les conséquences d’un comportement non professionnel.

À la régie de santé de la Nouvelle-Écosse, la Dre Darling est cheffe de la chirurgie pour la zone sanitaire du centre de la province. Elle dit avoir bon espoir qu’il sera possible d’éliminer les situations conflictuelles à la source, pour éviter qu’elles ne donnent lieu à des comportements abusifs au travail.

La Dre Gail Darling est responsable des opérations chirurgicales dans la zone centrale de la Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté : Santé Nouvelle-Écosse

Les résultats des patients sont examinés

Une récente publication de l’Institut canadien d’information sur la santé ( ICIS ) a montré que le taux de mortalité à l’hôpital à 30 jours après un pontage aortocoronarien isolé au Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II ( QEII ) d'Halifax ces trois dernières années est supérieur à la moyenne nationale.

Le rapport sur les indicateurs de qualité des soins cardiaques que l’ ICIS a publié en 2017 avait révélé des résultats similaires.

L’examen clinique est mené par le Dr Chris Feindel, chirurgien cardiaque principal au Réseau universitaire de santé ( UNH ) de Toronto, et devrait être terminé d’ici la fin du mois.

Le changement est difficile

Plusieurs personnes travaillant dans la division de chirurgie cardiaque du QEII ont déclaré au réseau CBC que les préoccupations concernant le comportement de certains de leurs collègues persistent.

Un ancien chef de service qui poursuit l’autorité sanitaire a allégué dans des documents judiciaires que le milieu de travail est toxique.

Un examen indépendant de la division de chirurgie cardiaque est attendu à la fin du mois. Photo : Radio-Canada

La Dre Gail Darling a déclaré qu’il y a une multitude de raisons pour lesquelles les problèmes identifiés dans les examens précédents de la division n’ont pas été entièrement résolus.

Le changement, comme vous le savez, est difficile , a-t-elle déclaré. Certaines choses se sont améliorées, mais pas assez, peut-être. Nous travaillons donc sur toutes ces choses. Je pense que c’est en partie pour cela que j’ai été nommée à la tête du département, pour qu'il ait quelqu’un avec des idées nouvelles.

Je ne suis pas totalement surprise que tout ne soit pas parfait et que nous ayons encore des défis à relever , a-t-elle poursuivi. Ce n’est pas comme si rien n’avait changé ou ne s’était amélioré. Cependant, il y a encore du travail, c’est certain.