Wiikwemikoong se démarque dans l’industrie du tourisme autochtone

La Première Nation de Wiikwemikoong offre depuis plus d’une décennie des tours guidés portant sur l’histoire locale des peuples autochtones. Ses efforts font en sorte que la communauté est devenue en quelque sorte une cheffe de file en tourisme autochtone.

Elle est définitivement devenue une source sur la bonne façon de proposer du tourisme autochtone , raconte Kevin Eshkawkogan, président-directeur général de Tourisme autochtone Ontario.

Elle s’y prend de façon très créative et respectueuse lorsqu’elle sensibilise les autochtones et non-autochtones sur les pensionnats, l’histoire et la culture de la région.

Depuis 2012, Tourisme Wiikwemikoong offre un tour nommé Wiikwemikoong Unceded Journey. Les touristes peuvent en profiter pour en apprendre davantage sur les pensionnats autochtones et l’importance de la réconciliation.

C’est difficile pour nous d’en parler, mais en même temps, ces tours ont pour objectif d’améliorer la compréhension , explique le guide culturel de Tourisme Wiikwemikoong, Jack Rivers.

Ce qui a commencé comme façon d’éduquer la communauté sur sa propre histoire est devenu une occasion d'aborder l'existence des pensionnats et les traumatismes générationnels qu’ils ont causés.

Dans le cadre de la Journée nationale de vérité et réconciliation, Tourisme Wiikwemikoong a organisé un événement ouvert à tous les gens qui voulaient en apprendre davantage sur l’histoire locale.

Selon M. River, tous les participants font acte de réconciliation en assistant aux tours guidés.

Ils se déplacent pour apprendre notre histoire et pour poser des questions afin de mieux comprendre , dit-il. La vérité et la réconciliation peuvent prendre plusieurs formes.

Avec les informations d’Angela Gemmill